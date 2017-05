Blumberg Blumberg Stadtkapelle genießt Ausflug nach Altglashütten

Sonne genoss die Blumberger Stadtkapelle auf ihrem Ausflug nach Altglashütten und Bärental

Statt des traditionellen Ausflugs mit Wanderung am 1. Mai machte die Stadtkapelle Blumberg einen Tag früher einen Vereinsausflug. Bei Sonnenschein fuhr man von Donaueschingen mit der Bahn nach Altglashütten. Dort gab es einen kleinen Frühschoppen. Anschließend wanderte die 56-Mann starke Gruppe nach Bärental am Titisee. Beim "G´scheiten Beck" gab es dann eine Vorführung, wie man richtige Schwarzwälder Kirsch Torte backt, die dann auch gleich verkostet wurde. Zufällig war neben der Konditorei auch eine Schnapsbrennerei von einem der besten Schnapsbrenner Europas. Mit neuer Energie gehen die Musiker nun das Kinderkonzert am 21. Mai in der Stadthalle an. Bild: Susanne Freitag