Blumberg Blumberg: Stadt sucht Angebote für das Ferienprogramm

Die Stadt Blumberg bietet wieder ein Sommerferienprogramm an und bittet Vereine, Gruppen und Institutionen um Unterstützung

Blumberg (blu) Die Stadt Blumberg bietet auch dieses Jahr ein Sommerferienprogramm an. Dies ist aber nur möglich, wenn Vereine, Gruppen, Institutionen, Firmen und Privatpersonen das Programm mitgestalten. Toll wäre, wenn die bereits etablierten Angebote wie zum Beispiel der Walderlebnistag des Forstes Einzug in das gesamtstädtische Sommerferienprogramm finden. Wer eine Idee oder ein Angebot hat, darf sich gerne an die Stadt wenden. Das Anmeldeformular ist über die Homepage der Stadt (www.stadt-blumberg.de) abrufbar, Anmeldungen sollten bis spätestens 31. Mai per Fax 07702/51105 oder auch per Email an daniela.schuele@stadt-blumberg.de gesandt werden. Bei Fragen darf man sich auch gerne telefonisch an Daniela Schüle wenden, 0178 144 27 92.