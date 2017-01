Blumberg Blumberg: Stadt ehrt treue Mitarbeiterinnen

In einer kleinen Feierstunde gratulierte Bürgermeister Markus Keller am Dienstag sinen Mitarbeiterinnen Ellen Hirling und Ulrike Jesske zum 25-jährigen Dienstjubiläum

Blumberg (bal) Blumbergs Stadtoberhaupt war sichtlich erfreut, seine beiden Mitarbeiterinnen Ellen Hirrling und Ulrike Jesske für 25 Jahre im öffentlichen Dienst auszeichnen zu dürfen. Mit ihm gratulierten Stadtbaumeister Uwe Veit, Daniela Götz, stellvertretende Hauptamtsleiterin, und Personalratsvorsitzender Friedhelm Friker. In seinen kurzen Ansprachen ging Bürgermeister Keller auf den Werdegang der Geehrten ein und würdigte ihre Verdienste. Seit 25 Jahren arbeitet Ulrike Jesske bei der Stadt Blumberg. Sie habe bereits ihre Lehre zur Verwaltungsangestellten bei der Stadt Blumberg absolviert. Sie durchlief in der Folgezeit mehrere Bereiche bei der Stadtverwaltung. Seit August 2010 ist sie Angestellte in der Bauverwaltung des Stadtbauamtes. Damit sei sie in einem Bereich der Stadt Blumberg mit den derzeit größten Investitionen tätig und wo in den letzten Jahren viel auf den Weg gebracht wurde, so der Bürgermeister. Die Jubilarin ist 42 Jahre und wohnt mit ihrer Familie in Bonndorf. Der sportlichen Angestellten hat es das Joggen angetan.

Das Betätigungsfeld von Ellen Hirrling, 60 Jahre, liegt auf einem ganz anderen Sektor. Die Jubilarin leitet seit dem 7. Januar 1992 den Sophie-Scholl-Kindergarten, so der Bürgermeister. Ein Kindergarten, der zur Zeit zu 50 Prozent von Migrantenkindern besucht werde. In diesen Jahren habe sich das Berufsbild der Erzieherinnen komplett gewandelt. Er schätze die Jubilarin als kritischen Menschen, sagte Markus Keller. Unter Ellen Hirrling habe der Kindergarten eine gute Entwicklung genommen, ergänzte er. Die Kindergartenleiterin arbeitet zusammen mit sechs Mitarbeiterinnen zum Wohle der Kinder. Stadtbaumeister Uwe Veit fand nette und anerkennende Wort für seine Mitarbeiterin Ulrike Jesske. Dabei ging er nochmals auf die Tätigkeiten in seinem Zuständigkeitsbereich ein. Daniela Götz gratulierte Ellen Hirrling zum Dienstjubiläum und lobte den sparsamen Umgang mit den Haushaltsmitteln für die Einrichtung. Der Personalratsvorsitzende der Stadt Blumberg, Friedhelm Friker, gratulierte ebenfalls. Er fand freundliche und kameradschaftliche Worte für die Jubilarinnen.