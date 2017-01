Donaueschingen Blumberg: Spieler der Schwenninger Wild Wings geben Autogramme

Auf der Blumberger Eisbahn gaben am Mittwochabend drei Eishockeyspieler der Schwenninger Wild Wings Autogramme. Möglich gemacht hatte das die Fürstenberg-Brauerei als Sponsor

Blumberg (rom). Es war bitterkalt am Tag der Autogrammstunde der Schwenninger Wild Wings auf der Blumberger Eisbahn am Mittwoch. Ein eisiger Nordostwind hielt sicherlich einige Autogrammjäger vom Kommen auf die Eisbahn ab.

Aber die, die da waren, hatten umso mehr Gelegenheit, sich neben Autogrammkarten auch noch ein ganz persönliches Selfie mit den drei Spielern der Schwenninger Wildwings zu sichern. Zu Gast waren Daniel Schmölz, István Bartalis, und der dreifache Torschütze vom Sonntag gegen Ingolstadt, Marc El-Sayed. Doch auch die Eishockeycracks, die eigentlich Kälte gewohnt sind, freuten sich, als die gasbetriebene Heizung von den eifrigen Helfern der Blumberger Eisbahn wieder in Gang gebracht werden konnte. Während sich trotz des eisigen Windes zahlreiche Kinder und Jugendliche auf der Eisfläche tummelten, blieb die Zahl der Autogrammjäger überschaubar. Dies lag sicherlich nicht zuletzt an den Wetterbedingungen, vielleicht war auch die Uhrzeit von 17 bis 18 Uhr unter der Woche nicht ganz so glücklich gewählt. Eine Wild Wings-Anhängerin machte extra früher Feierabend, und deckte sich und ihre Arbeitskolleginnen mit Autogrammkarten ein. Das Trio vom SERC Schwenningen hingegen zeigte sich bestens gelaunt, und erfüllte alle Autogrammwünsche auf Trikots, Schläger, Schals und Autogrammkarten, sowie Fotos mit den Wild Wings Fans.

