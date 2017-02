Blumberg Blumberg: Schulsozialarbeit soll ausgeweitet werden

Der Blumberger Gemeinderat berät am Donnerstag über die Ausweitung auf die Realschule und die Weiherdammschule. Die Verwaltung empfiehlt eine Ausdehnung auf die Realschule, den Antrag der Weiherdammschule befürwortet sie nicht

Blumberg (blu) Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 2. Februar den Ausbau der Schulsozialarbeit einstimmig empfohlen. Im Gesamtkontext Schulcampus und wegen der erhöhten gesellschaftlichen Problemlagen mache es Sinn, die Schulsozialarbeit auch auf die Realschule auszudehnen, wie von Schulleiter Egon Bäurer beantragt. Das pädagogische Gesamtkonzept müsse für alle Schulen berücksichtigt werden. Die zusätzliche Schulsozialarbeiterin an der Grundschule Eichberg, die auch die dortige Ganztagsschule leitet, sei ein Erfolgsmodell. Es mache Sinn, dies auf die Bedürfnisse der Realschule und den geplanten Ganztagsbereich für weiterführende Schulen zum September 2017 zu übertragen. Da bei der Schulsozialarbeit und der Ganztagsgrundschule gute Erfahrungen mit dem Caritasverband gemacht wurden, soll diese Kooperation auf die Realschule übertragen werden durch eine neue Stelle mit 33 Wochenstunden (85 Prozent). Eine Tätigkeit im Ferienbereich ist nicht angedacht. Die jährlichen Kosten an die Caritas würde 61 295,31 Euro betragen, für Juli bis Dezember 2017 wären das 30 647,66 Euro, diesen Betrag müsste die Stadt tragen, die Förderung des Landes in Höhe von 14 195 Euro pro Schuljahr könne erst ab dem neuen Schuljahr beantragt werden. Damit der Start der Ganztagsbetreuung an weiterführenden Schulen ein Erfolg werde, muss eine verantwortliche Schulkindbetreuungs-/ Ganztagsleitung benannt werden, die als Vermittler sowie Ansprechpartner zwischen Schulleitung und Träger sowie Eltern und Lehrer fungiert. Eine Einstellung ab Juli 2017 wird als notwendig erachtet, um alles für einen erfolgreichen Start im September 2017 zu treffen.Das Endkonzept "Ganztagsbetreuung an weiterführenden Schulen Blumbergs" kann erst nach detaillierter Abstimmung mit der Werkrealschule und Realschule im März vorberaten und endgültig entschieden werden.Die ebenfalls beantragte Schulsozialarbeit für die Weiherdammschule mit 25 Prozent lehnt die Verwaltung ab, bei insgesamt 36 Schüler werde aktuell kein Bedarf gesehen, heißt es. Zudem seien die Lehrer der Weiherdammschule durch ihr sonderpädagogisches Studium besser ausgebildet, um mit diesen Herausforderungen umzugehen.