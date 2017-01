Blumberg/'Riedöschingen Blumberg: Schulleiter besichtigen die Grundschule Riedöschingen

Die Blumberger Schulleiter besuchten auf ihrer Besichtigungstour für das Schulentwicklungskonzept am Freitag die Grundschule Riedöschingen

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Riedöschingen (blu) Die Grundschule Riedöschingen bietet viel Lernraum. Flure, das Foyer und sogar Treppen nutzen die Grundschüler genauso zum Lernen wie die Klassenzimmer. Das erlebten gestern die Schulleiter Timo Link, Egon Bäurer, Sven Schuh und Konrektorin Laila Siebel. Um ihre Vorstellungen und Bedürfnisse in das Schulentwicklungskonzept einzuarbeiten, wollen sie bis Februar mindestens vier Schulen besichtigen. Riedöschingen war nach der Realschule Bad Dürrheim die zweite Station, es folgen das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum Heiligenbronn und die Realschule in Mühlheim an der Donau.