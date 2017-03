Bargen Blumberg-Schaffhausen: Klare Zukunftsperspektive für das Zollamt Bargen

Ein grenzüberschreitendes Treffen der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg mit hochrangigen Vertretern des Schweizer Zolls ergibt eine klare Zukunftsperspektive für das Zollamt Bargen. Der konstruktive Dialog der IHK mit dem Zoll Schaffhausen wird fortgeführt

Schwarzwald/Baar – Eine gute Nachricht für die Wirtschaft: Der grenzüberschreitende Warenverkehr kann auch in den kommenden Jahren uneingeschränkt über das Zollamt Bargen abgewickelt werden. "Die bisherigen Dienstleistungen und Öffnungszeiten bleiben trotz des Stellenabbaus in der Eidgenössischen Zollverwaltung und an der Zollstelle Bargen unverändert bestehen. Darüber hinaus soll ein regelmäßiger Austausch zwischen Zollverwaltung und Wirtschaft sicherstellen, dass der Warenverkehr über Bargen auch künftig reibungslos fließt und kontinuierlich verbessert wird." Das sind die Ergebnisse eines gemeinsamen Gesprächs der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg mit hochrangigen Vertretern des Schaffhauser Zolls, wie die IHK mitteilt. An dem Gespräch mit der Zollkreisdirektion Schaffhausen und Wirtschaftsbeteiligten aus dem schweizerisch-deutschen Grenzraum in den Räumen bei der IHK in Villingen-Schwenningen nahm auch Landrat Sven Hinterseh vom Schwarzwald-Baar-Kreis teil.Um die Zollabfertigung in Bargen trotz der Sparvorgaben im bisherigen Umfang aufrechtzuerhalten, werden die Prozesse bei der Zollstelle Bargen wie auch bei den anderen Zollstellen grundlegend optimiert, bestätigte Fredy Bucher, Direktor des Schweizer Zollkreises II, auf Nachfrage des SÜDKURIER. Das betreffe aber ausschließlich die Organisation und Verbesserung interner Abläufe, erklärte Bucher, der für die Zollabfertigung von Waldshut bis Österreich zuständig ist. Für Unternehmen, die das Zollamt Bargen zur Abwicklung des schweizerisch-deutschen Warenverkehrs nutzen, ändert sich nichts – weder am Dienstleistungsumfang, noch an den Öffnungszeiten“, stellte Fredy Bucher klar. IHK-Vizepräsident Dr. Steffen P. Würth, Geschäftsführer der Straub Verpackungen GmbH in Bräunlingen und Blumberg, dankte für die Gesprächsbereitschaft und den konstruktiven Dialog mit der Zollkreisdirektion Schaffhausen. "Ich freue mich sehr, dass es dank unseres grenzüberschreitenden Schulterschlusses gelungen ist, dem Zollamt Bargen auch langfristig eine klare Zukunftsperspektive zu geben." „Wachstum braucht Wege", betonte Landrat Sven Hinterseh und verknüpfte den Erhalt des Zollamtes Bargen mit dem Ausbau des regionalen Bundesstraßennetzes. „In Sachen Infrastruktur haben wir auf deutscher Seite zwar noch Nachholbedarf gegenüber der Schweiz. Mit dem begonnenen Ausbau der B 27 zwischen Donaueschingen und Hüfingen und der Ortsumfahrung Behla sind wir aber auf dem richtigen Weg. Der Erhalt des Zollamtes Bargen ist ein deutliches Signal, dass die Ortsumfahrungen Zollhaus und Randen nun ebenfalls schnellstmöglich realisiert werden müssen", wird Hinterseh zitiert. Insbesondere bei den Export- und Transportunternehmen im schweizerisch-deutschen Grenzraum habe sich das Zollamt Bargen durch eine reibungslose und schnelle Zollabwicklung bewährt. „Die Auskunft der Zollkreisdirektion über die Zukunft des Zollamtes Bargen gibt uns nun die notwendige Planungssicherheit. Gleichzeitig können auch wir als Wirtschaftsbeteiligte noch mehr zur effizienteren Zollabwicklung beitragen, beispielsweise durch die verstärkte Nutzung elektronischer Verfahren", so das Resümee von Johann Budak, Niederlassungsleiter der Spedition barth in Donaueschingen und Mitglied im IHK-Verkehrsausschuss, von Volker Weigel von der Schenker Schweiz AG und Präsident des Transportverbandes Spedlogswiss Schaffhausen sowie von Hans-Rudolf Werner von der Rhenus AG und Vorsitzender der Verkehrskommission der Industrievereinigung Schaffhausen. Zufrieden mit den Ergebnissen zeigte auch IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez: Dieser Dialog über grenzüberschreitende Angelegenheiten sei alles andere als selbstverständlich. "Als IHK greifen wir das Angebot der Zollkreisdirektion Schaffhausen zur Fortführung der Gespräche sehr gerne auf und stehen selbstverständlich auch künftig zur Verfügung." Die nächste Gelegenheit zum Austausch, so Albiez, biete das IHK-Außenwirtschaftsforum am 10. Mai in Donaueschingen. "Dort können Unternehmen mit dem Schweizer Zoll über die aktuellen Entwicklungen und die Digitalisierung sämtlicher Zollprozesse diskutieren."Der konstruktive Dialog zwischen Zollkreisdirektion Schaffhausen und Wirtschaftsbeteiligten aus dem schweizerisch-deutschen Grenzraum hinsichtlich des Zollamts Bargen wird fortgeführt. Das ergab das Treffen in der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg. Bild: IHK