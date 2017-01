Blumberg Blumberg: SV Epfenhofen präsentiert Kabarett zum Anfassen

Kabarettist Alois Gscheidle begeistert in Epfenhofen das Publikum im Bürgerhaus Biesental.

Schwäbisches Kabarett zum Anfassen präsentierte der SV Epfenhofen am Freitagabend im Bürgerhaus Biesental. Dieter Engelbert begrüßte mit Alois Gscheidle einen ganz besonderen Schwaben, der hinterlistig mit Vorurteilen aufräumt und sein Publikum stets einbezieht. Zu Beginn wird dieses jedoch erst einmal geerdet, damit es die mitgebrachte Energie der eigenen Aura spüren kann. Da muss mancher Gast schon einmal ausgependelt werden. Die Wassersuche mit der Wünschelrute im Bürgerhaus bringt kein Ergebnis, das Gebäude steht nicht auf einer Wasserader, schmunzelt der Kabarettist. Mit seinen unterschiedlichen Rollen hat er stets die Lacher auf seiner Seite und die höchst amüsierten Zuhörerscharen sind fest in seinem Bann. Als Sanitäter vom DRK weist er die Leute im Saal ein. Gerne hört er bei Frauen mit dem Stethoskop ihr "Brüstle" ab. Ortsvorsteher Markus Rösch muss sich bei der stabilen Seitenlage arg verrenken. Als Straßenkehrer schafft Gscheidle für die Stadt und hat viele zündende Gags auf Lager. Doch seinen Karriereversuch als ungelernter Politiker gibt er rasch wieder mit einem derben Spruch auf. Als unbedarfter und eher schüchterner Mann von der Post stellt er ungewöhnliche Fragen, wobei er sich dann in der Praxis doch recht geschickt anstellt. Der "Kehrwochtag" ist für die schwäbische Hausfrau ein Lebenshöhepunkt. Doch wohin das verwehte Laub kommt, kann sie nicht entscheiden. Da muss Thorsten Frank aus Riedöschingen einspringen. Als besorgter Papa fährt Gscheidle sein kleines Kind in einer alten Chaise spazieren. Dabei fördert er allerhand ulkige Dinge zutage.

Als stellvertretender passiver Beisitzer für die Notenverwaltung versucht Gescheidle das Publikum für den Chorgesang zu begeistern. Bei der dazu gehörenden Schwangerschaftsgymnastik wird gehörig gestöhnt. Zum Schluss singen alle fröhlich "Muss I denn zum Städtele hinaus" . Beim abschließenden Quiz gewinnen die Teilnehmer je einen Sonnenblumenkern. Dem Publikum haben die vielen Späße gefallen, es lachte begeistert bei diesem höchst vergnüglichen Kabarettabend. Am Samstag, 1. April, serviert der SV Epfenhofen mit "Kächeles" den nächsten lustigen Abend im Bürgerhaus.