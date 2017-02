Blumberg Blumberg: Rollerfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit jungem Fahrradfahrer

Rollerfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit jungem Fahrradfahrer in Blumberg

Blumberg – In der Blumberger Kirchstraße ereignete sich am Donnerstag, 16. Februar, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer flüchtete, wie die Polizei jetzt mitteilte. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr gegen 18.20 Uhr ein 12-jähriger Junge mit seinem Fahrrad auf der Kirchstraße und bog nach rechts in den Verbindungsweg hinter der Scheffelschule ein. Im Bereich der Einmündung kam es zum Zusammenstoß mit einem Rollerfahrer, der auf dem Verbindungsweg unterwegs war. Der 12-Jährige stürzte und zoge sich durch den Fahrradlenker eine Bauchverletzung zu, der Rollerfahrer sei einfach weggefahren, heißt es. Der Rollerfahrer soll jünger als 20 Jahre sein, und einen Vollbart tragen. Auf dem gelben Motocrosshelm des Unfallflüchtigen befanden sich mehrere Aufkleber. Ein Aufkleber zeigt eine Person mit einer Pistole. Der Auspuff des recht auffälligen gelben Rollers soll mit den Zahlen "187" beschriftet sein. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt der Polizeiposten Blumberg entgegen, Telefon 07702/4 10 66.