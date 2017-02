Blumberg Blumberg: Riedwächter nehmen zwei neue Mitglieder auf

Die Blumberger Narrenzunft Riedwächter, deren Aktive lauter Frauen sind, haben zwei neue Mitglieder: Natalie Bandt und Diana Schreiber

Blumberg (bal) Die Blumberger Riedwächter, einzige Fastnachtszunft in der Eichbergstadt, die nur weibliche Aktive hat, freut sich über zwei neue Mitglieder. Doch der Aufnahme ging ein heftiges Ritual voraus. Einen wahrhaft gruseligen Taufakt mussten am Mittwochabend Natalie Bandt und Diana Schreiber am Narrenbrunnen in Blumberg über sich ergehen lassen. Erst danach waren die beiden Maskenträger der Riedwächterzunft offizielle aktive Vereinsmitglieder. Zeremonienmeisterin war Katharina Kaiser, die zusammen mit Yvonne Bandt und Sabrina Moses die Anwärterinnen mit Asche einstäubte, ihnen Speis und Trank verabfolgte. Dann wurden die neuen Riedwächter in einer Wanne unter Wasser getaucht. Wer diese Prozedur übersteht, darf künftig im Häs bei Veranstaltungen mitlaufen, war von der zweiten Vorsitzenden Ivonne Ivankovic zu hören. Auch bei dieser Taufe zeigte sich: Blumberg shte bei der Fastnacht zusammen. So wohnten der abendlichen Zeremonie zahlreiche Aktive aus anderen Zünften bei. Bild: Reiner Baltzer