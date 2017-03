Blumberg Blumberg-Riedöschingen: Viele Generationen erleben gelungenen Pfarrfamiliennachmittag

Zum Pfarrfamiliennachmittag in Riedöschingen kamen viele Generationen

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Riedöschingen (cow) Volles Haus herrschte am Sonntag beim Pfarrfamiliennachmittag der Kfd Riedöschingen im Pfarrheim. Die Vorsitzende Agathe Wiegand konnte neben den Pfarrgemeinderäten Kornelia Bader und Bertram Sutter viele Familien begrüßen, die zum Teil mit drei oder gar vier Generationen präsent waren. Neben einem reichhaltigen Buffet an hausgemachten Kuchen und Torten erwartete die Besucher ein umfangreiches musikalisches Rahmenprogramm. Zunächst begeisterten die jungen Klavierschülerinnen Katja Sutter, Lea Reichle und Laura Fogarizzu mit ihren gekonnten Vorträgen. Anschließend boten die Jungmusiker des Musikvereins eine abwechslungsreiche Mischung von Blues über Rock bis hin zu traditioneller Volksmusik. Den Abschluss machte der Kirchenchor mit einem bunten Reigen spritziger Lieder aus der Heimat und aus aller Welt. Das Publikum zollte allen Akteuren gebührende Anerkennung und bedachte sie mit lang anhaltendem Applaus. Der gesamte Erlös des Nachmittags kommt der Schuldentilgung der Pfarrgemeinde für die neu gestalteten Außenanlagen der Kirche zugute. Der Kirchplatz wird am 28. Mai eingeweiht.