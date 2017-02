Blumberg-Riedöschingen Blumberg-Riedöschingen: Stimmungskanonen bei der Wieberfasnet

Die traditionelle Wieberfasnet in Blumberg-Riedöschingen war auch dieses Jahr wieder ein Vergnügen mit vielen Stimmungskanonen

Die Katholische Frauengemeinschaft (KFD) hat die närrischen Wieber aus Riedöschingen zur traditionellen Wieberfasnet in den Kirchensaal eingeladen. Viele sind gekommen, um gemeinsam, ohne die Männer, ein paar närrische Stunden zu erleben. Ein vergnügliches Programm haben die KFD-Frauen und einige Landfrauen vorbereitet und sorgten für beste Unterhaltung bei Sekt und Wein, natürlich auch Wasser, sowie Kaffee und Kuchen. Die Chefin Agathe Wiegand übernahm in ihrem Jäger-Outfit das Kommando. Zusammen mit ihren Vorstandsmitglieder sorgte sie für Stimmung. Unterstützt wurden sie von Alleinunterhalter Jörg Hauser. Für Lachsalven sorgten Agathe Wiegand, Rosmarie Reichmann, Helga Schey, Maria Hauptvogel und Marianne Reichle mit ihren Sketchen. Mit von der Partie waren Agathe Schey, Hilde Bäurer, Kornelia Bader und von den Landfrauen Meta Effinger und Kerstin Fuhrer. Die närrischen Frauen haben sich tolle Vorträge einfallen lassen. In den jeweiligen Pausen war Schunkeln und Mitsingen angesagt. Bild: Reiner Baltzer