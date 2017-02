Riedöschingen Blumberg-Riedöschingen: Bürgermeister Markus Keller lüftet närrisches Geheimnis

Auf dem Zunftmeisterempfang beim Narrentreffen in Riedöschingen verblüffte Bürgermeister Markus Keller in der Bütt

Es war beim Zunftmeisterempfang des Narrenvereins Blauer Stein Riedöschingen anlässlich des großen Narrentreffens zu seinem 44-jährigen Jubiläum. Da entpuppte sich Blumbergs Bürgermeister Markus Keller als Mann der ersten Stunde.

Der Narrenverein Blauer Stein Riedöschingen wurde zwar schon 1973 von einem zwölfköpfigen Rat ins Leben gerufen.

Doch es vergingen drei Jahre, bis man sich schließlich nach dem Gebrauch von Bezeichnungen wie Feuergeist, Steingeist, Randenmännle oder Steinklopfer auf die finalen Namen der Riedöschinger Fastnachtsfiguren, Vulkangeist und Steinmännle, einigte. Die Figuren mit ihren Masken wurden der Öffentlichkeit erstmals am 28. Februar 1976 unter Begleitung des örtlichen Musikvereins vorgestellt.

Doch der Ausbruch des Randenvulkans Blauer Stein hatte offenbar nicht nur die Vulkangeister und Steinmännle des gleichnamigen Narrenvereins zum Leben erweckt. Just an diesem Tag erblickte auch Bürgermeister Markus Keller das Licht der Welt und erwies sich wohlmöglich als "Geburtshelfer" des Riedöschinger Narrenvereins, wie er bei seiner spritzigen Ansprache am Samstag beim Zunftmeisterempfang verlauten ließ. (cow)