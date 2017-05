Blumberg Blumberg-Riedöschingen: Ausreißer-Tour von Hund Charly nach zehn Tagen wohlbehalten beendet

Die Familie Orlich aus Herrenberg hat ihren Hund Charly in Riedöschingen wieder. Ausreißer-Tour des Mischlings endet wohlbehalten

Riedöschingen – Die Suche nach dem seit zehn Tagen vermisst gemeldeten Hund Charly in Riedöschingen nahm am Morgen des Maifeiertags ein glückliches Ende: der dreijährige Mischling aus Schäferhund und Border Collie kam an der Stelle seines Ausreißens zu seiner Besitzerin zurück gelaufen.

Das Besitzer-Ehepaar Jürgen und Susanne Orlich aus Herrenberg und ihre beiden Töchtern Thea und Laura können ihr Glück kaum fassen, Charly nun endlich wieder zurück zu haben. Vor zehn Tagen hatten sie auf dem Heimweg aus dem Italien-Urlaub beeindruckt von der schönen Landschaft in Riedöschingen Halt gemacht, um sich mit ihrem Vierbeiner die Füße zu vertreten. Nach dem angeleinten Spaziergang nahm Charly jedoch nicht den Weg zum wenige Meter entfernten Auto, sondern büxte aus und blieb zunächst verschwunden.

Täglich kamen Susanne oder Jürgen Orlich aus Herrenberg nach Riedöschingen gefahren, um nach ihrem Hund zu suchen. Dabei erfuhren sie große Unterstützung von etlichen tierlieben Bewohnern, darunter auch Ortsvorsteher Robert Schey mit Frau Alexandra, die die Suche tatkräftig unterstützten, aber auch von Tierfreunden aus Blumberg. Eine Gruppe von 20 Personen, koordiniert von Anja Grabs, hatte sich zusammen gefunden, durchkämmte umliegende Felder und Wälder, nahm stundenlange Beobachtungseinsätze vor und versuchte über gemeldete Sichtungen, aufgestellte Wildkameras und gelegte Futterspuren ein Bewegungsprofil des Tieres zu erstellen, das zwischenzeitlich mehrfach in Riedöschingen, vereinzelt aber auch in Blumberg und Pfohren gesichtet worden war. Auch der Verein Entlaufen Tierrettung Südbaden e.V. aus Radolfzell war mit zwei ehrenamtlichen Helferinnen vor Ort und gab wichtige Tipps und Hinweise zum Verhalten der Suchenden, um Charlie wieder anzulocken.

Am Montagmorgen schließlich nahm die fieberhafte Suche ein Happy End und Charly lief ganz in der Nähe des Ortes seines Verschwindens, der Wulte, zu seiner Besitzerin zurück. Nach seinem zehntägigen Streifzug durch das Riedöschinger Umland hat er zwar ein paar Pfunde verloren, machte insgesamt aber einen wohlbehaltenen und gesunden Eindruck.

Familie Orlich zeigte sich überwältigt und unbeschreiblich dankbar für die immense Hilfsbereitschaft der Riedöschinger. Fast das gesamte Helferteam kam zusammen, um sich bei einem Glas Sekt mit den Besitzern über die Rückkehr von Charly zu freuen. Ein großes Dankeschön der Besitzer geht dabei auch an die Jägergemeinschaft für ihr Verständnis über den frei laufenden Hund, der zwar selbst nicht auf die Jagd geht, Wildtiere jedoch erschrecken und aufscheuchen kann.