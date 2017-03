Blumberg/Riedböhringen Blumberg-Riedböhringen: Zwei Verletzte nach Unfall auf der B 27

Bei einem Auffahrunfall auf der B 27 bei Blumberg-Riedböhringen wurden zwei Personen verletzt

Riedböhringen (blu) Bei einem Auffahrunfall auf der B 27 bei Blumberg-Riedböhringen wurden zwei Personen verletzt, meldet die Polizei. Passiert sei der Unfall am Donnerstag gegen 11.45 Uhr. Eine 26-jährige Pkw-Fahrerin war auf der B 27 in Richtung Blumberg unterwegs und musste wegen eines langsamer werdenden Lastwagen vor ihr abbremsen. Ein nachfolgender Pkw-Lenker habe zu spät reagiert und sei mit seinem Wagen in das Heck des vorderen Autos geprallt. Danach sei sein Fahrzeug nach rechts von der Straße abgekommen und nach weiteren etwa 70 Metern im angrenzenden Grünstreifen stehengeblieben. Die 26-Jährige musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. An den beiden Autos entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.