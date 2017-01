Stefan Mayer aus Hüfingen gewinnt das Cego-Turnier des VfL Riedböhringen.

Reges Interesse herrschte auch dieses Jahr beim traditionellen Cego-Turnier des VfL Riedböhringen. So traten 44 Spieler in 11 Vierergruppen gegeneinander an. Den ersten Platz belegte Stefan Mayer (Hüfingen-Behla) mit 860 Punkten, gefolgt von Herbert Kreutter (Schwenningen) mit 570 Punkten und Wolfgang Fürderer (Bräunlingen) mit 470 Punkten.