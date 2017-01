Riedböhringen Blumberg-Riedböhringen: Ortsvorsteher Gerhard Fricker zieht Halbzeitbilanz

In unserer Reihe Halbzeitbilanz der Ortsvorsteher kommt heute Gerhard Fricker aus Riedböhringen zu Wort

Herr Fricker, die Hälfte Ihrer ersten Amtsperiode als Ortsvorsteher liegt hinter Ihnen, was haben Sie für ein Gefühl?

Ich habe ein gutes Gefühl, ich fühle mich im Amt angekommen. Ich erhalte von allen Seiten Unterstützung. Mein Vorgänger Lothar Degen hat mich in die Aufgaben unseres Ortes gut eingeführt, die Ortschaftsräte unterstützen mich in allen Belangen, wir arbeiten konstruktiv zusammen an der Weiterentwicklung des Ortes. Erleichtert hat mir die Arbeit auch die Hilfe durch die Stadtverwaltung. Bürgermeister Markus Keller hatte immer ein offenes Ohr für uns Ortsvorsteher, das gilt genauso für die Amtsleiter und alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Was war für Sie am Anfang neu?

Neu war für mich, in die Rolle als Ortsvorsteher zu finden und ein Netzwerk als Ortsvorsteher aufzubauen. Ich war schon viele Jahre Ortschaftsrat, nun vertrete ich als Repräsentant des Ortschaftsrates die Interessen von Riedböhringen.

Sie waren gerade drei Wochen im Amt, da wurde Riedböhringen durch ein Hochwasser heimgesucht. Wie haben Sie die Situation damals erlebt?

Es war Samstag. Ich erhielt schon früh einen Anruf, dass in der Alemannenstraße der Zilligreuthgraben übergelaufen sei und auf die Alemannenstraße, also unsere Ortsdurchfahrt Richtung Donaueschingen fließen würde. Im ersten Moment habe ich gedacht, es werde so sein wie schon öfter, dass ein paar Minuten lang Wasser auf die Straße fließe und die Lage sich danach wieder beruhige. Als ich dorthin fuhr, konnte ich noch über die Aitrachtstraße fahren, als ich ankam, stand das Wasser schon viel höher als gedacht. Das Wasser war bereits ein reißender Fluss.

Was haben Sie in dieser Situation als erstes getan?

Ich musste gar nichts veranlassen, die Feuerwehr war schon unterwegs, Kommandant Wolfgang Weinmann kam gleich zu mir und informierte mich über die Situation im gesamten Ort. Danach ging ich vor zum Hotel Kranz und in die Bachstraße und habe mir selbst ein Bild von den Fluten gemacht. Der sintflutartige Regen, der von der Behlaer Höhe her kam, hatte inzwischen nachgelassen, im Ort selbst hat es nur leicht geregnet. Doch mittlerweile standen vor allem die Mühlenstraße, die Kardinal-Bea-Straße, die Schulstraße und die Bachstraße unter Wasser. Das sind die tiefsten Punkte, dort läuft das Wasser zusammen. Da die Kardinal-Bea-Straße zugleich die Ortsdurchfahrt Richtung Opferdingen ist, hat das Wasser den ganzen Ort geteilt.

Wie hat sich die Lage danach weiter entwickelt?

Nach etwa eineinhalb Stunden war das Wasser wieder abgeflossen. Dann begann eine große Aufräumaktion, an der sich neben der Feuerwehr viele Bürgerinnen und Bürger beteiligten. Jeder hat jedem geholfen, es war eine große Solidarität zu spüren, wenige Stunden danach war das Gröbste, was sich gleich erledigen ließ, wieder aufgeräumt. Die Straßen waren wieder frei, alle waren wieder befahrbar. Toll war, dass der Bauhof und das Stadtbauamt am Montag danach gleich nach Riedböhringen kamen und den beschädigten Fußweg von der Kardinal-Bea-Straße in die Schulstraße richteten und den Brandweiher von Unrat und Schlamm befreiten und ausbaggerten und so seine Funktion wieder herstellten.

Welche Erkenntnis haben Sie daraus für sich mitgenommen?

Ich habe gemerkt, dass ich mich auf die Unterstützung der Dorfgemeinschaft und der städtischen Ämter verlassen kann. Mit dem Ortschaftsrat haben wir uns dann mit Maßnahmen für den Hochwasserschutz beschäftigt, die wir selber angehen können. So haben wir in den letzten Jahren den Schwerpunkt für die Unterhaltung im Ort auf das Ausgraben von Bachläufen und die Durchgängigkeit von Gewässern konzentriert. Bei der Mittelvergabe dafür hatten wir auch die breite Unterstützung des Gemeinderats. Die wichtigsten Gräben sind gerichtet, dieses Jahr wird noch der obere Teil des Brandweihers gerichtet: Dort sind noch Hecken und Bäume zu fällen und der Weiher muss dort noch ausgegraben werden.

Was waren die nächsten Themen, mit denen Sie sich beschäftigt haben?

Das Nächste war der Verkauf des Heiligkreuzhofes an eine Privatperson. Danach folgte der Ausbau der Ortsdurchfahrt von der Kirche bis zur Ausfahrt nach Blumberg. Ein großes Thema war die Erweiterung des Gewerbegebiets Belzwiese zu dem großen Gewerbegebiet Blumberg B 27, das ja bereits rege bebaut wird und in dem bereits produziert wird. Wir hoffen, dass noch weitere Unternehmen bei uns in Riedböhringen investieren. Mit dem Ortschaftsrat arbeiten wir alles, was anfällt, ab, darunter war auch das Anlegen neuer Grabfelder auf dem Friedhof.

Bei den Haushaltsberatungen kamen mit der Mehrzweckhalle und einem neuen Wohngebiet auch die zwei aktuellen Hauptanliegen zur Sprache.

Für die dringend notwendige Sanierung der Mehrzweckhalle soll dieses Jahr mit der Planung begonnen werden. In unserem aktuellen Baugebiet Aitental III sind nur noch zwei Bauplätze verfügbar. Normalerweise verkauft die Stadt in Riedböhringen im Jahr ein bis zwei Bauplätze, voriges Jahr waren es vier. Im Ortschaftsrat diskutierten wir, wo das nächste Wohngebiet entstehen soll.

Zur Person

Gerhard Fricker (55) ist seit 2009 im Ortschaftsrat Riedböhringen und seit Juli 2014 Ortsvorsteher von Riedböhringen als Nachfolger von Lothar Degen. Er stammt aus Riedböhringen. Er ist von Beruf Diplom Ingenieur Elektronik und arbeitete 39 Jahre bei der Telekom. Seit Juli 2016 ist er pensioniert. Er ist verheiratet mit Inge Thallemer-Fricker, sie haben zwei Kinder. Jahrzehntelang engagierte sich Gerhard Fricker in Vereinen, rund 20 Jahre spielte er Fußball beim VfL Riedböhringen, neun Jahre war er im Vorstand des VfL, davon fünf Jahre als Vorsitzender; seit 1995 singt er im Männergesangverein "Frohsinn" Riedböhringen, insgesamt zwölf Jahre war er dort Vorsitzender. Seine Hobbys sind Skifahren, Singen und Wandern und Holz machen im Wald. (blu)