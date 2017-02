Blumberg Blumberg-Riedböhringen: Märchenhaft gute Unterhaltung beim Programmabend der Bläserjugend

Das Riedböhringer Ortsgeschehen lässt die Besucher beim Programmabend der Bläserjugend schmunzeln.

Ob Zauberer und Hexen, Zwerge oder Prinzen, zahlreiche Märchenfiguren fanden sich am Samstag zur Märchenstunde in der Riedböhringer Mehrzweckhalle ein. Zum traditionellen Programmabend der Bläserjugend des Musikvereins Riedböhringen, der unter dem Motto "Märchen" stand, begrüßte der Vorsitzende Thomas Fricker die zahlreich erschienenen Besucher. Mit insgesamt neun Programmpunkten boten die zahlreichen Akteure mit Sketchen, Tänzen und Reden beste Unterhaltung.

Durch den Baron von Münchhausen alias Reinhard Fricker wurden die Besucher auf die bevorstehende Märchenstunde vorbereitet, und den gesamten Abend über durch das Programm geführt. Zuvor machte jedoch das Navigationssystem des Barons Probleme. So schrie er die "Tante" im Navigationssystem mit "fahr doch zur Hölle" an und landete glatt am Blumberger Rathaus.

Thematisiert wurden auf der närrischen Bühne sowohl die Welt- als auch die Kommunalpolitik und so blieben Bundes-, Landes- als auch Kommunalpolitiker vor spitzigen Kommentaren nicht verschont.

In den Programmpunkten zeigten die Akteure ihr Können. So begeisterten Musiker, die nach einer Musikprobe herausfanden, dass man auch mit Bierflaschen musizieren kann, das Publikum. Die Jüngsten der Bläserjungend schlüpften in die Rolle von Schülern, die ihren Lehrer veräppelten, um früher aus der Schule zu kommen. Auch spendete das Publikum herzlichen Applaus.

Ein etablierter und durchaus beliebter Programmpunkt, der bei dem einen oder anderen Ortsbewohner wohl die Nervosität steigen ließ, war das Berichten über das Ortsgeschehen. So kam unter anderem heraus, dass ein junger Riedböhringer die Mutter eines Kollegen bei der Heimfahrt eines Festes von Unadingen nach Riedböhringen navigierte. Das Ziel nur leicht verfehlt, standen sie plötzlich in Reiselfingen. Jetzt erst merkte die Fahrerin, dass der "Navigator" auf dem Beifahrersitz eingeschlafen war. Des Weiteren war das Telefon einer Riedböhringerin nach dem Verstauen der Weihnachtsdekoration spurlos verschwunden. Als sie einen Anruf ihrer Tochter bekam, lief sie dem Klingelton hinterher und kam im Keller bei den Kartons mit der Weihnachtsdekoration an, dort lag das verschwundene Telefon zwischen den Krippenfiguren Maria und Josef. Diese und noch weitere Geschichten und Erlebnisse, die die Besucher schmunzeln ließen, kamen an diesem Abend an die staunende Öffentlichkeit.

Weiter wurden verschiedene Programmpunkte aufgeführt. Einmal mehr war auch in diesem Jahr das Männerballett einer der Höhepunkte des Abends. Mit akrobatischen Tanzeinlagen und Hebefiguren ernteten die jungen Männer großen Beifall.

Zwischen und nach dem Programm sorgten die "Holidays" für Unterhaltung und närrische Stimmung.

Die Bläserjugend des Musikvereins Riedböhringen wurde 1987 gegründet. Mit Erreichen des 27. Lebensjahres wechseln die Jungmusiker in den Musikverein. Der Programmabend findet seit über dreißig Jahren statt. Das Bühnenbild, welches jedes Jahr zum Motto des Abends passt, wird in Eigenregie gebaut und bemalt.