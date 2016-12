Blumberg-Riedböhringen Blumberg-Riedböhringen: Fröhliche Weihnachtsfeier der Kardinal-Bea-Schule

Die Grundschüler der Kardinal-Bea-Schule in Riedböhringen zeigten am Donnerstag bei ihrer Weihnachtsfeier im Foyer der Schule ein tolles Programm

Die Eltern und Großeltern fühlten sich bestens unterhalten. Die Schülerinnen und Schüler spielten auf ihren Instrumenten Weihnachtslieder und entführten ihre Gäste mit Liedern und Bräuchen in alle Welt. Das Motto dieser Feier lautete: "Weihnachten in aller Welt". So stellten die Erstklässler spanische Bräuche vor. Bei den Mädchen und Buben der zweiten Klasse waren es die Ukraine und Polen, die im Fokus standen. Ein Schüler trug Bräuche der Ukraine in russischer Sprache vor, ein Mädchen in polnischer Sprache. Alle trafen sich dann am Tisch der zwölf Apostel. Auch hier wurden Weihnachtslieder instrumental vorgetragen. Die Drittklässler hatten sich England und dessen Landessprache ausgesucht und unterhielten mit bekannten entsprechenden Liedern. Die Weihnachtsbräuche in Italien beschrieben schließlich die Mädchen und Jungen der vierten Klasse. Und als das bekannte Lied von dem klingenden Glöckchen gespielt wurde, stimmten die rund 58 Schülerinnen und Schüler mit ein. Die Klassenlehrerinnen Karin Ahlbrecht, Waltraud Schandlmeier, Waltraud Wetzel-Geyer, Katharina Walber und Fredericke Hettich hatten ihre Schützlinge gut vorbereitet. Geschenke wurden verteilt, Kaffee und Kuchen, sowie Musik gab es in der festlich hergerichteten Kaffeestube. Dafür waren die Eltern der Viertklässler verantwortlich.