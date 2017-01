Blumberg Blumberg: Randenwölfe Nordhalden/Neuhaus fiebern dem großen Narrentreffen entgegen

In Blumberg-Nordhalden ist am Samstag ein großes Narrentreffen. Mehr als 900 Hästräger werden zum ersten Nachtumzug in der Dorfgeschichte erwartet.

Nordhalden (gs) Der kürzeste Narrenumzug in Blumbergs kleinsten Dorf steht kurz bevor. Am Samstag, 21. Januar, werden über 900 Hästräger aus der Umgebung zum Nachtumzug in Nordhalden erwartet. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Am Samstag schafften der Elferrat und seine Helfer die Voraussetzungen für das große Treffen anlässlich des 50. Geburtstags der Randenwölfe. Den Dreschschuppen haben die Wölfe extra mit Holzplatten verkleidet, damit die Gäste nicht frieren müssen. "Für eine gute Heizung haben wir gesorgt", sagt Ortsvorsteher und Zunftmeister Dirk Steuer. Er ist stolz, dass am Fest rund 110 Helferinnen und Helfer mitwirken. Und die seien fast alle aus Nordhalden. Die Randenwölfe haben zum bunten Spektakel alle Zünfte aus Blumberg und Tengen eingeladen und dazu befreundete Narrenvereine. "Wir haben genug Platz für Zuschauer und Gäste", erklärt Dirk Steuer. Das Narrendorf öffnet um 16.30 Uhr seine Stände. Die Angebote konzentrieren sich auf die Endergasse und die Dorfstraße. Es gibt einen Weinstand, eine Bierbar bei Hermann, dazu eine Likörbar, einen Grillstand und eine Dünnebude. In der Reggaebar bei Familie Jost wird relaxte Musik angeboten. Bei Ralf Happle wartet eine Heavy Metall Bar auf die närrische Jugend. Bei Rainer Happle ist ein Skistadel im Hof und bei Roland Fries lädt eine Westernbar mit Pizza ein. Natürlich wird auch die Dorferlebnisscheune in das Narrentreiben einbezogen. Eine Manhattanbar lockt Gäste ebenso an, wie eine Caféstube und eine Technobar. Vor der Silbermine gibt es Burger mit Pommes, bei Geiges Crepes. Um 17 Uhr ist ein Zunftmeisterempfang. Der große Nachtumzug soll um 18.30 Uhr starten. Ein Alleinunterhalter und zwei DJs sorgen anschließend für gute Stimmung. Da die Zufahrt nach Nordhalden von allen Richtungen her gesperrt ist, werden Shuttlebusse von 16 Uhr bis 1.30 Uhr eingesetzt. Parkplätze sind in Neuhaus und in Tengen ausgewiesen. "Von der Dünne bis zum Steak wird in Nordhalden alles geboten", freut sich der Zunftmeister. Es werden auch zwei Guggenmusiken erwartet. Der Elferrat ist sich einig: Es wird ein großartiger Abend werden.