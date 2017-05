Blumberg-Randen Blumberg-Randen: Die Einwohner erleiden Lärmbelästigung von zwei Seiten

Die Einwohner des Blumberger Ortsteils Randens leiden unter doppeltem Stress. Der Vorschlag von Stadtrat Hermann Zorbach wird diskutiert. Eine Umfrage des SÜDKURIER erbringt unterschiedliche Meinungen

Randen – Angesichts der Lärmbelästigungen auf der Bundesstraße 314 hat Stadtrat Hermann Zorbach den Vorschlag unterbreitet, die Überholstrecke im Bereich Sonnenhof den ganzen Sommer, also von April bis Oktober zu sperren, und nicht nur an den Wochenenden. Bei einer Umfrage in Randen meldeten sich zehn Bewohner der Randengemeinde zu Wort.

Für Hans Jost (62) hieße das Thema eigentlich gegenseitige Rücksichtnahme. Davon seien die wenigen rücksichtslosen Motorradfahrer aber weit entfernt, so seine Einschätzung. Trotzdem ist für den Mann eine Sperrung der Strecke den Sommer über keine Lösung. Immerhin habe die Wochenendsperrung eine Verminderung des Lärmpegels erbracht. Mit einer täglichen Sperrung der Überholstrecke würden dagegen nur neue Verkehrsprobleme geschaffen.

Sandra Müller (48) steht einer Sperrung der Überholspur den gesamten Sommer über skeptisch gegenüber. Besser seien regelmäßige Kontrollen durch die Polizei und Überwachungen dieses Streckenabschnitts. Etwas Sinnvolles müsse aber gemacht werden, damit die Randener nicht ständig den Verkehrslärm, vor allem durch die verantwortungslosen Motorradfahrer verursacht, erleiden müssen, so die Einwohnerin.

Ewald Weh (70) steht einer Sperrung, wie von Stadtrat Zorbach angesprochen, positiv gegenüber. Weh beobachtetet die Szene sowohl auf der Ortsdurchfahrt wie auch auf der Bundesstraße 314 täglich, und sieht, was möglich ist, und was nicht. Den rücksichtslosen Zweiradfahrern müssen die Grenzen aufgezeigt werden. Oftmals warten die Fahrer im Bereich der Sonnenhofkurve bewusst auf Fahrzeug, um sich mit risikofreudigen Überholmanövern zu beweisen.

Georg Greitmann (61) leidet sowohl unter dem Lärm auf der Randener Ortsdurchfahrt als auch auf der gegenüberliegenden Seite auf der Bundesstraße 314. Für Greitmann ist es nicht nachvollziehbar, was eine längerfristige Sperrung der Überholspur auch an Werktagen, bringen solle. Ein ständiger Stau oder auch Verkehrsbehinderungen wären die Folgen.

Hubert Tesch (59): Diese vollkommen überflüssigen Spielchen der Motorradfahrer auf der B 314 sind für den Handwerker und seine Familie ein großes Ärgernis. "An unserem Anwesen an der B 27 habe ich Schweizer Kradfahrer beobachten können, die bewusst schnell und leichtsinnig auf dem Hinterrad ihres Gefährt an unserem Haus provozierend vorbeigefahren sind", sagte Tesch. Diese Rowdys seien es auch, "die die Schalldämpfer vom Motorrad entfernt haben, um uns zu zeigen, was sie drauf haben."

Matthias Greitmann (21) hat sich inzwischen an den Lärm auf den beiden Bundesstraßen gewöhnt. Er fordert die Zuständigen auf, vermehrt Kontrollen durchzuführen. Selbst wenn auch Straßen teilweise gesperrt würden, brächten erst die Kontrollen den Erfolg, so die Ansicht des jungen Mannes.

Roland Böhringer (75) ist davon überzeugt, dass die Wochenendsperrungen der Sonnenhofkurve bereits etwas gebracht haben. Die Lärmbelästigungen früherer Jahre seien zurück gegangen. Trotzdem, das Problem in diesem Bereich müsse anders gelöst werden. Bei einer mehrmonatigen Sperrung würde der gesamte Schwerverkehr darunter leiden und so auch die Flüssigkeit des Verkehrs.

Dietmar Schweigler (52): Vom Vorschlag seines Kollegen Zorbach hält der Stadtrat aus Randen nichts. "Wir brauchen leistungsfähige Transitstrecken mit Überholspuren", sagt er im Hinblick auf die Bundesstraße, die Waldshut und Singen verbindet. Am steilen Randenaufstieg könnten Pkws auf der Überholspur eben Lastwagen wie auch landwirtschaftlichen Verkehr, wie er hier üblich sei, überholen. "Wir müssen uns auf noch mehr Transitverkehr einstellen und dürfen uns nicht von einer Handvoll Motorradfahrer leiten lassen, die den Randenaufstieg als Rennstrecke missbrauchen", erklärt er. Er hofft auf die Ortsumfahrung im Süden und den damit verbundenen Verkehrsknotenpunkt in der Sonnenhofkurve. Dann würde der Randenaufstieg für Raser unattraktiv. Bis dahin hat Schweigler eine, wie er glaubt, dauerhafte Lösung: Man soll in die Fahrbahn Diagonalrillen fräsen, wie beim Autobahnkreuz Bad Dürrheim auf der Brücke des Zubringers Richtung Stuttgart.

(52): Vom Vorschlag seines Kollegen Zorbach hält der Stadtrat aus Randen nichts. "Wir brauchen leistungsfähige Transitstrecken mit Überholspuren", sagt er im Hinblick auf die Bundesstraße, die Waldshut und Singen verbindet. Am steilen Randenaufstieg könnten Pkws auf der Überholspur eben Lastwagen wie auch landwirtschaftlichen Verkehr, wie er hier üblich sei, überholen. "Wir müssen uns auf noch mehr Transitverkehr einstellen und dürfen uns nicht von einer Handvoll Motorradfahrer leiten lassen, die den Randenaufstieg als Rennstrecke missbrauchen", erklärt er. Er hofft auf die Ortsumfahrung im Süden und den damit verbundenen Verkehrsknotenpunkt in der Sonnenhofkurve. Dann würde der Randenaufstieg für Raser unattraktiv. Bis dahin hat Schweigler eine, wie er glaubt, dauerhafte Lösung: Man soll in die Fahrbahn Diagonalrillen fräsen, wie beim Autobahnkreuz Bad Dürrheim auf der Brücke des Zubringers Richtung Stuttgart. Wie sehr die Bewohner unter dem Lärm leiden, schildert Dietmar Schweigler so: Am Sonntag, 30. April, als die Überholspur wegen der Schlechtwetterprognose nicht gesperrt war, hätten 15 Biker die Strecke von 11 bis 19 Uhr befahren. Und am Donnerstagabend seien acht Biker von 18 bis 20 Uhr hoch und runtergefahren. Eine Bewohnerin, die namentlich nicht genannt werden will, ärgert sich: "Rasenmähen soll man um 20 Uhr beenden, aber diese paar Idioten fahren dauernd."

