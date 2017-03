Blumberg-Randen Blumberg-Randen: 2016 drei Motorradunfälle am Randenaufstieg der B 314

Blumberg-Randen: 2016 drei Motorradunfälle am Randenaufstieg der B 314

Am Randenaufstieg der B 314 zwischen Blumberg-Epfenhofen und Randen gab es voriges Jahr drei Motorradunfälle. Die Anwohner klagen weiter über Motorradlärm.

Auf dem Randenaufstieg der B 314 ereigneten sich voriges Jahr drei Motorradunfälle, alle Fahrer kamen aus der Region. Das erfuhr der SÜDKURIER am Dienstag auf Nachfrage zur Verkehrsunfallstatistik des Polizeipräsidiums Tuttlingen. Dabei wurde ein Fahrer schwer verletzt, zwei Fahrer wurden leicht verletzt, sagte Sachbearbeiter Arno Göpfert, der im Präsidium für den Schwarzwald-Baar-Kreis zuständig ist. Im Jahr 2015 gab es auf diesem Abschnitt der B 314 zwischen Blumberg-Epfenhofen und Randen einen Motorradunfall. Seit vorigem Jahr gibt es Beschwerden von Anwohnern in Randen über zunehmenden Motorradlärm, nachdem es jahrelang ruhiger war, seit die zweite Spur im Bereich der Sonnenhofkurve an den Wochenenden gesperrt war. Diese Klagen gebe es auch dieses Jahr, hieß es.