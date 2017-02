Blumberg Blumberg: Politischer Aschermittwoch der FDP mit Hans-Ulrich Rülke

Das Motto des 34. Politischen Aschermittwoch der Liberalen in Blumberg lautet "Unsere Mission 2017: Die Mitte macht's". Hauptredner ist Hans-Ulrich Rülke, der Sprecher der FDP/DVP-Landtagsfraktion.

Blumberg (blu) Die Liberalen in Blumberg laden am 1. März alle Interessierten zu ihrem 34. Politischen Aschermittwoch in das Hotel Hirschen in Blumberg ein. Das Motto lautet "Unsere Mission 2017: Die Mitte macht's, und die Veranstaltung ist auch dieses Jahr wieder hochkarätig besetzt. Nach dem FDP-Landesvorsitzenden Michael Theurer im Vorjahr ist dieses Jahr Hans-Ulrich Rülke der Hauptredner. Rülke ist Fraktionschef der FDP/DVP-Landtagsfraktion, im Landtag zählt er zu den profiliertesten Oppositionspolitikern. Rülke war bereits 2010 Hauptredner beim Aschermittwoch in Blumberg.



In der deutschen Politik ging es damals unter anderem um die Frage, ob der Staat die CD mit Steuerflüchtlingen kaufen dürfe? Rülke hatte Bedenken. Man müsse genau prüfen, wie es zu dieser CD kam. Im Zweifelsfall sei er dagegen, dass das Land Hehlerware kaufe, der Staat habe Vorbildfunktion. Darüber wurde intensiv diskutiert, es gab unterschiedliche Meinungen. Der damalige Wirtschaftsminister Ernst Pfister plädierte für ein Doppelbesteuerungsabkommen mit der Schweiz und erhielt Beifall.

Der Politische Aschermittwoch ist wieder im Hotel Hirschen in Blumberg, die Scheffellinde in Achdorf, Traditionslokal der Liberalen, hat Urlaub. Beginn ist 16.30 Uhr. Die Begrüßung übernimmt Stadtrat Werner Waimer als Vertreter des FDP-Ortsverbands, ein Grußwort spricht der FDP-Bundestagskandidat und südbadische Bezirksvorsitzende Marcel Klinge, der auch die Einladungen versandte. Erwartet wird auch die FDP-Kreisvorsitzende Andrea Kanold aus Bad Dürrheim.

Nach Ende der Diskussion ist geselliges Beisammensein. Zu der Veranstaltung sind alle Interessierten aus Blumberg und der Region eingeladen. Der Aschermittwoch in Blumberg/Achdorf ist der älteste Politische Aschermittwoch der Liberalen in Baden-Württemberg.