Blumberg Blumberg: Pkw-Fahrer nimmt Passant auf die Haube und fährt über den Gehweg

Blumberg (blu) In Blumberg ereignete sich an der Ecke Hauptstraße/Theodor-Schmid-Straße vorigen Freitag ein schwerer Unfall, wie dem SÜDKURIER erst am Donnerstag bekannt wurde. Gegegn 16.10 Uhr schoss ein 38-jähriger Autofahrer mit Karacho die Vogtgasse hinunter und fuhr dann auf schneeglatter Fahrbahn viel zu schnell die Hauptstraße stadtauswärts Richtung B 27. vor dem Zebrastreifen bei Schreibwaren Knöpfle hielt ein Pkw, dem wäre der Raser aufgefahren. Der Fahrer zog nach rechts, durchbrach die eiserne Kette am Rand des Fußwegs, nahm einen 26-jährigen Passanten auf die Haube und fuhr mit ihm einige Meter auf dem Gehweg. Nach einem kurzen Aufenthalt im dortigen Geschäft sei der Mann dann mit seinem Fahrzeug geflohen. Er wurde noch am Wochenende gefasst, sein Führerschein ist bei der Staatsanwaltschaft, hieß es bei der Polizei auf Nachfrage, er werde wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Der Passant wurde zum Glück nur leicht verletzt.