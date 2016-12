Blumberg Blumberg: Panoramatafeln auf dem Buchberg und Eichberg zeigen rund 100 Berggipfel

Der wunderschöne Ausblick vom Eichberg und Buchberg in Blumberg wird durch zwei Panoramatafeln bereichert. Die Stadt setzt eine Anregung von Stadtrat Helmut Mirowsky um.

Blumberg – Die Wanderregion Blumberg ist um zwei Kleinode reicher. Auf dem Buchberg- und auf dem Eichbergstutz stellte der städtische Bauhof jeweils eine Panoramatafel auf, die die schönen Aussichtspunkte bereichern. Sie sind 3,58 Meter lang und 60 Zetimeter breit. Das Ganze war ein jahrelanges Unterfangen, das nun einen guten Abschluss fand.

Bereits 2013 hatte die Gemeinderatsfraktion der Freie Liste auf Anregung von Stadtrat Helmut Mirowsky das Aufstellen solcher Panoramatafeln auf den beiden markanten Blumberger Hausbergen beantragt. Dazu sollte als erster Schritt vom Eichberg- und Buchbergstutz jeweils ein erstklassiges Panoramafoto augenommen werden. Doch das Wetter spielte nicht mit, kaum gab es Tage mit klarer Sicht, an denen der Fotograf Zeit hatte. Erst am 28 August 2016 klappte es mit dem entsprechenden Foto, das dann noch digital aufgearbeitet wurde. Die Tafeln zeigen jeweils rund 100 Berggipfel mit ihrer Höhe und Entfernung an, auf dem Buchberg vom Stucklistock (3313 Meter) in der Schweiz über Jungfrau und Mönch und den Montblanc bis zum Sommer- und Winterberg im Schwarzwald.

Beim Verifizieren der Berggipfel half auch der frühere Stadtbaumeister August Zeller mit. Zeller ist ein exzellenter Kenner, der viel im Schwarzwald und in den Alpen unterwegs ist. Unvergessen ist ein persönliches Erlebnis eines Sommerabends auf dem Eichbergstutz, wo er mit dem Fernglas dastand und sich freute: „Ich sehe voll in die Eiger-Nordwand.“

Die Qualität war nur möglich durch gute Teamarbeit innerhalb der Stadtverwaltung. Bürgermeister Markus Keller dankte Nadine Götz von der Touristinfo, Joachim Schelb vom Bauhof und Stadtrat Helmut Mirowsky. Beide Panoramatafel kosten 7300 Euro, 60 Prozent übernimmt der Naturpark Südschwarzwald, 2920 Euro bezahlt die Stadt.