Blumberg Blumberg-Nordhalden: Randenwölfe zünden närrisches Jubiläumsfeuerwerk

Nordhalden – Die Randenwölfe Nordhalden/Neuhaus haben Kondition. Nach ihrem Jubiläumsfest im Januar zum 50. Geburtstag mit dem ersten Nachtumzug in der Geschichte Nordhaldens überzeugten sie erneut. Bei ihrem ersten Programmabend am Samstag begeisterten sie das Publikum im vollen Wolfsbau mit einem närrischen Feuerwerk. Narrenpräsident Dirk Steuer begrüßte neben zahlreichen befreundeten Narrenvereinen auch Bürgermeister Markus Keller, der sich als feuriger Mexikaner verkleidet hatte, und seine Gattin Ruth. Diesmal habe man gleich drei Pausen zu fünf Minuten geplant, die allerdings pausenlos ineinander übergingen. Auf die Toilette durfte man – ein Gag -nur nach ausgeteilten Nummern von eins bis vier, Nummer vier war der Bürgermeister. Durch das Programm führten wieder die bewährten Amigos Andreas Weber, Volker Reichmann und Günter Fluk. Die Gruppe "Limobisisa mit Flo" begeisterte mit eine durchmischten Wunschkozert von Humbatäteretetä über klassichen Rock bis zu einem Namen tragenden Stern. Florian Sauter zupfte aufmerksam seine begleitende Gitarre, das Publikum sang oft mit. Die anschließende Werbung von Volker und Günter für den einzig freien Ortschaftsratsposten im Jahr 2019 artete schnell ins Persönliche aus. Im Vorzimmer von Bundeskanzlerin Maria Göttlich führte Dr. Löli alias Urs Gehrig politisch brisante Telefongespräche. "Der Winter steht vor der Tür", stellten die Los Narros fest und servierten ein deftiges Senioren-Medley. Besondere Lacher erzielte dabei Gitarrist Edgar Sauter mit seinen blendent weißen Zähnen. Johannes Lohberger als Hannes erzählte dem Bürgermeister (Dirk Steuer) von der Gründung einer Aktiengesellschaft.

Er will Geld durch eine eigene Radarfalle erhalten, was bei seinem Chef auf Ablehnung stößt, zumal dieser selbst zahlen soll. Mit einer lustigen und sehenswerten Pinkelpause leideten Jörg, Dirk und Andy zur dreiteiligen Generalpause über. Als Sondereinlage bekam der leicht verdutzte Bürgermeister Markus Keller eine Rechnung für zwei Eintrittsplaketten zum weltweit kürzesten Nachtumzug nebst Säumniszuschlag von 25 000 Euro überreicht. Bei der Tanzeinlage der drei Amigos in roten Bademänteln mit gelber Brille machte das Stadtoberhaupt als Mittänzer eine gute Figur. "Das bleibt ein einmaliger Auftritt", lachte er hinterher.

Als närrischer Weinverkoster wurde Arthur Zimmermann bei den Randenwölfen Nordhalden fündig und präsentierte viele ältere und jüngere Aktiven-Jahrgänge fein säuberlich in Flaschen abgefüllt. Die Ladykracher stellten als tänzerische Piraten-Frauen fest, dass man nicht alles kriegt, was man will. Beim lustigen Gesangverein war wieder einmal Anke Lengsfeld mit ihrem fehlenden Orientierungssinn dran. Die singenden Herren glossierten aber auch ein Feuerwehrmalheur, verpasste Termine und beeindruckten mit einem Tomatenblues. Die Besucher waren nach so vielen tollen Darbietungen in Hochstimmung, die Michael Fischer mit seinem Keyboard und Gesang weiter aufheizte. Der Programmabend wird am kommenden Samstag um 20 Uhr wiederholt.

Ehrungen

Landvogt Raily Mink ehrte Timo Steuer für 10 Jahre Helfertätigkeit mit der Bronzemedaille der Narrenvereinigung Hegau Randen. Die Ehrennadel in Silber für 10 Jahre Elferrat überreichte er Rebecca Elsäßer. Für 30 Jahre Bühnentätigkeit zeichnete er Bianca Elsäßer und Hermann Fluk mit der Ehrennadel in Silber aus. Den höchsten Orden, die Goldehrennadel, bekamen für 35 und mehr Jahre Bühne die Aktiven Monika und Karlheinz Schautzgy sowie Werner Weber. (gs)