Nordhalden/Neuhaus Blumberg-Nordhalden: Randenwölfe gehen von Haus zu Haus

Bei der Dorffastnacht zeihen die Randenwölfe Nordhalden/Neuhaus von Haus zu Haus

Eine illustre Schar hatte sich am Rosenmontag im Haus Fleischer in Nordhaldens Ortsteil Neuhaus eingefunden. Einen Katzensprung von der Schweizer Grenze entfernt genossen die närrischen Randenwölfe die Bewirtung mit Gulaschsuppe und Getränken. Als närrisches Dankschön trugen die Gäste in Gruppen Verse und Lieder über das Dorfgeschehen vor. So machten sich sieben ehrenwerte Gestalten um Rainer Happle, Günter und Marga Steuer Gedanken, woher die Nordhaldener denn abstammen könnten, und sie kamen auf Erstaunliches: von den Tieren, naklar, schon wegen der Randenwölfe, zweitens vom Mars, einem Planeten, das hat sonst kein anderer Stadtteil, von den Chinesen, von den Schaffhausern und von den Bienen, "weil sie so fleißig sind". Rainer Happle blieb es als Siebtem vorbehalten, dass wohl von jedem Ursprung etwas dran sei. Auf jeden Fall stellte er fest: "Wir sind Multi-Kulti und immer unserer Zeit voraus."

Eine wichtige Anlaufstation ist die Familie Schautzgy. Karlheinz und Monika Schautzgy sind samt Schwiegertochter Nicole Schautzgy und dem Enkelsohn bestens gerüstet, den Gästen geht es gut, und sie lassen es sich gut gehen. Und auch hier zeigten sich die dankbaren Narren erkenntlich: Eine Gruppe um Karl Heer, vorsitzender des Gesangvereins Eintracht Nordhalden, und seine Gattin Anita Heer, Dirigentin des Gesangvereins, danken den großzügigen Gastgebern mit Gesang, und die Anwesenden stimmen fröhlich ein. Eine Gruppe um die Familie von Roland und Daniela Frieß nimmt sich der ehemaligen Deponie Kluserboden an, die die Stadt saniert, um Ökopunkte zu erhalten und den Bach, der je nachdem Randenbach oder Biberbach heißt, wieder freizulegen.

In der Wohnstube sinnieren die Narren nun, was pssieren könnte, wenn der Bach freigelegt wird: Kommen die Fische, auch zum Laichen? Siedelt sich der gra der Biber an und sorgt etwa für einen Schnakentümpel wie im Nachdorf Uttenhofen? Oder muss man den örtlichen Spielplatz schließen? Nichts genauses weiß man nicht, nur so viel scheint für die nraren festzustehen: "Bei der Bachsaniererei gibt's so manche Streiterei.