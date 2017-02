Blumberg Blumberg-Nordhalden: Ford Transit prallt gegen Geländer

In Blumberg Nordhalden prallte ein Ford Transit gegen ein Geländer. Dies geht aus dem Polizeibericht hervor.

Aus Unachtsamkeit kam am Freitag gegen 14.45 Uhr ein 54-jähriger Lenker eines Ford Transit in der Ortsdurchfahrt Nordhalden von der Straße ab, meldet die Polizei. Der 54-Jährige befuhr die Uttenhofener Straße und prallte am Ortsausgang gegen ein Geländer. Dabei entstand Sachschaden von rund 6500 Euro. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, heißt es.