Blumberg Blumberg: Neues Buch von Werner Knöpfle über die Eichbergstadt

Autor Werner Knöpfle veröffentlicht sein zweites Werk über seine Heimatstadt Blumberg

Rechtzeitig zu Weihnachten erscheint in Blumberg ein neues Buch über die Geschichte: "Blumberg entdecken" heißt der Titel. Es ist bereits die zweite geschichtliche Veröffentlichung von Autor Werner Knöpfle, das erste Buch "Lebensbilder – Gelebtes Leben in schwierigen Jahren in der besonderen Stadt Blumberg" erschien Ende 2011 und beschäftigte sich schwerpunktmäßig mit der Geschichte der Bäckerei Knöpfle und des früheren Wirtshauses Zum Frieden.

In seinem neuen Werk nutzt der Autor verschiedene Quellen, das Buch beinhaltet auch fünf Gedichte des Verfassers. Großen Wert legt er auf das Leben der Menschen in früheren Zeiten, etwas größeren Wert räumte er auch den Schulen, dem Handwerk, der Industrie mit der Lehrlingsausbildung und den Wirtschaften ein. Auch der Wald , seit 1793 in Blumberger Besitz, war für die Stadt wichtig, um die vom Adel geforderte letzte Zehentleistung abzulösen, betont Werner Knöpfle. Bürgermeister Markus Keller schrieb ein Vorwort.

Erhältlich ist das Buch, das zunächst in einer Auflage von 50 Exemplaren erscheint, (weitere 150 sind nach Weihnachten geplant) für 17.90 Euro bei Schreibwaren Knöpfle in Blumberg und bei Autor Werner Knöpfle im Oberen Ried 2.