Blumberg Blumberg: Minister Guido Wolf will Umfahrung Randen und Zollhaus forcieren

Beim Ausbau der B 27 will Minister Guido Wolf (CDU) die Umfahrungen Blumberg-Randen und Zollhaus forcieren und gibt Einblicke in die grün-schwarze Landesregierung

Blumberg (blu) Nach der Straßenbaukonferenz des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur, bei der Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) seine Planungen für die Umsetzung des Bundesverkehrswegeplans vorgestellt hat, zeigt sich Guido Wolf (MdL) mit Blick auf den Ausbau der B 27 in der Südbaar noch nicht zufrieden. Die Maßnahmen B 27 Ortsumfahrung Randen und Zollhaus befänden sich im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans, betont Wolf in einer Pressemitteilung. „Nach den Plänen des Ministers sollen die Maßnahmen im vordringlichen Bedarf jedoch in zwei Stufen unterteilt werden,“ teilt Wolf mit. In Stufe 1 sollen alle Projekte, die bereits im Bau oder in der Planung sind, fortgeführt und abgeschlossen werden.

In Stufe 2 sollen alle weiteren Projekte im Vordringlichen Bedarf, bei denen es noch keine Planung gibt, im Laufe des Jahres 2017 priorisiert werden. „Unter diese Kategorie, Maßnahmen ohne Planung, fallen auch die Ortsumfahrung Randen und Zollhaus,“ lässt Wolf sich zitieren. Im Rahmen der Priorisierung wolle das Verkehrsministerium Kriterien des Bundes zur Anwendung bringen, aber auch landeseigene Kriterien hinzufügen. „Es kann nicht sein, dass zunächst die Projekte in Stufe 1 abgeschlossen werden und im Jahr 2017 erst mal überlegt werden soll, wie die übrigen Projekte zu priorisieren sind,“ meint Wolf. „Wir haben im Koalitionsvertrag klar vereinbart, dass alle Projekte des Bundesverkehrswegeplans in seiner Laufzeit umgesetzt werden und dass das Land dafür die Voraussetzungen für Planung und Bau schafft,“ hält Guido Wolf dem vom Ministerium geplanten Vorgehen entgegen. Auch der Arbeitskreis Verkehr der CDU-Landtagsfraktion habe in seiner letzten Sitzung beschlossen, dass die Konzeption des Ministeriums in dieser Form nicht mitgetragen werde und fordere ein Konzept, aus dem hervorgeht, wie der Bundesverkehrswegeplan bis 2030 konkret umgesetzt werden soll.