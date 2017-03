Fützen Blumberg: Mehrgenerationentag in Fützen kommt immer besser an

Blumberg: Mehrgenerationentag in Fützen kommt immer besser an

Die Idee von Fützens Ortsvorsteher Georg Schloms mit dem Mehrgenerationentag entwickelt sich zu einer festen Einrichtung

Fützen (ers) Auch in diesem Jahr bewährte sich wieder die Idee von Ortsvorsteher Georg Schloms, statt des Altennachmittags zum jährlichen Treffen auch die jüngeren Generationen einzuladen. Mit Blick auf die schwindende Zahl an älteren Bürgern über 65, die diese Veranstaltung immer besuchten, ließ der Besuch beim Altennachmittag zunehmend zu wünschen übrig. So freuten sich der agile Ortsvorsteher wie auch Abteilungskommandant Patrick Gleichauf von der Feuerwehr Fützen als Ausrichter des Nachmittages, dass die Fützener zahlreich zum Teil „mit Kind und Kegel“ gekommen waren. Neben dem früheren Ortspfarrer Julius Dreher (89) konnte er auch die evangelische Pfarrerin Gabriele Remane begrüßen.

Wohl erstmals war auch Stadträtin Ursula Pfeiffer mit ihrem Gatten Roland Pfeiffer als Vertreterin des verhinderten Bürgermeisters Markus Keller nach Fützen gekommen. Auch sie lobte mit ihren Grußworten die Erkenntnis, an einem solchen Tag möglichst viele Bürger in der örtlichen Gemeinschaft zusammen zu führen. An bester Unterhaltung bei Kaffee und Kuchen fehlte es nicht.

Der Ortsvorsteher ließ auf einer Großleinwand die örtlichen Aktivitäten der vergangenen 15 Monate Revue passieren. Die Jugendfeuerwehr informierte lautstark über ihre Tag- und Nachtaktivitäten. Lustige Tänze und Musikeinlagen der Kleinsten erfreuten die Eltern und Omas. Mit flotten Musikstücken zeigte die Jugendkapelle unter der Leitung von Peter Meister ihr Können.

Traditionsgemäß werden an diesem Tag die ältesten anwesenden Frauen und Männer, wie auch die anwesenden jüngsten 65-Jährigen besonders geehrt. Dies war bei den Damen Berta Heckmann (92), bei den Herren Lorenz Merz (93), als „junge“ Rentner wurde Ilse Werner und Robert Tritschler besonders geehrt. Der Ortsvorsteher und der Abteilungskommandant überbrachten gemeinsam ein Weinpräsent. In Verbundenheit zum Altenwerk Fützen waren auf Einladung auch einige Senioren aus Riedöschingen zu dieser Veranstaltung gekommen.