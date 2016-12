Blumberg Blumberg: Mann kommt nach Fenstersturz mit Hubschrauber in das Klinikum

Blumberg: Mann kommt nach Fenstersturz mit Hubschrauber in das Klinikum

Ein Blumberger Bürger kam am Mittwoch nach einem Fenstersturz mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum

Der ältere Mann war kurz nach 12 Uhr aus dem Fenster seiner Wohnung in einem Wohnblock in der Weiherdammstraße gestürzt und benötigte Hilfe. Notarzt, DRK-Rettungswagen, der Rettungshubschrauber und die Polizei waren schnell zur Stelle. Der Mann, die sich bei dem Sturz verletzt hatte, kam mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus.

Zeugenaussagen, wonach der Mann von einer anderen Person gestoßen worden wäre, bestätigten sich nicht, sagte die Polizei auf Anfrage. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr der Abteilung Blumberg Stadt stieg mit der Leiter durch das offenen Fenster um zu sehen, ob sich noch eine weitere Person in der Wohnung befand. Doch es wurde niemand gefunden. Einsatzleiter vor Ort war der stellvertretende Abteilungskommandant Michael Vetter.

Nach Auskunft von Kommandant Stefan Band war es am Mittwoch bereits der zweite Einsatz der Blumberger Feuerwehr: Am Vormittag seien sie zu der Firma Federal Mogul alarmieret worden, es habe sich aber um einen Fehlalarm gehandelt. Ausgelöst wurde dieser Alarm nach Informationen des SÜDKURIER durch einen qualmenden Lastwagen auf der B 27 von Zollhaus nach Randen. Dessen Qualm hätten die empfindlichen Rauchmelder von Federal Mogul angesaugt.

Nach weiteren Informationen soll der Mann schon das dritte Mal aus dem Fenster gesprungen sein.