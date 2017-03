Hondingen Blumberg: Mädchen gingen in die Hondinger Strickschule

Hondingen feiert dieses Jahr sein 1200-jähriges Jubiläum. Der Arbeitskreis zur Hondinger Geschichte gestaltet eine Ausstellung. Die Kirche und die Pfarrer setzten sich für Bildung ein. Ein Lehrer unterrichtete acht Klassen

Hondingen – „Nicht allein das ABC bringt den Menschen in die Höh…", diese Zeilen schrieb einmal Wilhelm Busch in der Geschichte von Max und Moritz, und sie sind auch für Hondingen wie gemacht. Bei der „Geschichtsausstellung 1200 Jahre Hondingen“ wird auch die Schule thematisiert, und einige Aspekte werden hier geschildert.

In der über 200-jährigen Schulgeschichte – die Schließung war 1974 – sahen die Buchstaben des ABC nicht immer gleich aus. Wie andernorts auch, lehrte man zunächst die deutsche Kurrentschrift, dann die sogenannte Sütterlinschrift und schließlich die lateinischen Buchstaben von heute. Einige Jahrgänge lernten gleich 2 Schriften. Beim Rechnen war es etwas einfacher, da konnte man sich immer auf Adam Riese verlassen.

"[…], sondern auch der Weisheit Lehren", so geht der Vers bei Wilhelm Busch weiter. Diese Lehren gab es vor allem im Religionsunterricht, der im Katechismus mit einer der schwierigsten Menschheits-Fragen begann, nämlich mit „Wozu sind wir auf Erden?“ Es war die Kirche, vor Ort der Herr Pfarrer und der Mesner, die sich – schon im Mittelalter lange vor dem Staat – um das Lernen sorgte. Die Grundschule in Riedöschingen zum Beispiel, wo die Hondinger heute hingehen, trägt mit Frobenius Ferdinand Thomsin noch heute den Namen ihres Gründers, nämlich Pfarrer Thomsin. Nach der Aufklärung übernahm der Staat zunehmend den Bereich Erziehung und Unterricht. Im Fürstenbergischen im Jahre 1783, und später dann in Baden – mit voller Trennung von der Kirche – ab 1928. Tatzen und Hosenspanner gehörten von Beginn an ganz selbstverständlich zur Paukschule, die sich methodisch gerne am Nürnberger Trichter orientierte und noch keine patriarchatsbefreite Zone darstellte. Schulschwänzer wurden laut Hondinger Schul-Protokollbuch zur Kasse gebeten. Ein Beispiel: Im Monat Oktober 1873 sind sieben Schüler mit ihren Eltern eingetragen, die für jeden Fehltag 6 Kreuzer an den Schulfond zu zahlen hatten. Im Nationalsozialismus galt für die Erziehung eine andere Maxime: Flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl! Hier gab es auch in Hondingen einen sehr schlimmen Konflikt zwischen Lehrer und Pfarrer, der für Letzteren in Dachau endete. Danach kam die Rückbesinnung auf das christliche Menschenbild, und bald darauf traf die antiautoritäre Erziehung die heutige Elterngeneration. Die gelehrten Weisheiten und Methoden wechselten also stark. Der politische Eifer, sie mit Absolutheitsanspruch durchzusetzen, scheint bis heute geblieben zu sein. Schlagworte wie Kreuze raus, Kopftuch rein, sexuelle Vielfalt, oder Abschaffung der Schreibschrift stehen für unsere Zeit.

verändert, und vielleicht ist bald das gesamte Menschheitswissen per Mausklick in noch gar nicht vorstellbaren neuen schulischen Formen zu erwerben. Dennoch, so etwas wie eine „Zivilisation der Liebe“ ist trotz aller pädagogischen Künste bisher nicht entstanden. In die „gute alte Volksschule“ mussten in Hondingen alle Kinder gehen, Mädchen wie Buben, katholisch oder nicht. Die diesbezüglichen Schulartdiskussionen erübrigten sich für eine Dorfschule. Selbstlernen, fächer- und klassenübergreifender Unterricht, ergab sich notgedrungen. Wie sonst hätte zum Beispiel 1946 ein Lehrer acht Klassen unterrichten können? Vor rund 100 Jahren erhielten gemäß BILD die Mädchen Zusatzunterricht im Stricken. Dabei ging es nicht nur um einfache Tafellappen, sondern um Kompliziertes mit gleich mehreren Nadeln. Immer wieder war in Hondingen auch Improvisation angesagt. Zum Beispiel wenn parallel zum Unterricht im gleichen Raum auch noch eine Ratssitzung stattfand, oder wenn man in Ermangelung eines Schulgebäudes „bim Lehrer i dä Stubä“ oder im Nebenzimmer des Gasthauses Adler unterrichtet wurde. Als gegen Ende des 3. Reiches in Hondingen kein Lehrer mehr da war, liefen die Schüler täglich 2,5 Kilometer nach Riedböhringen und zurück. Nach dem Krieg wurde vorübergehend eine Schulküche eingerichtet, Lebertran gegen Rachitis geschluckt und an den Samstagen gab es sogar eine kleine Tafel Schuchardt-Schokolade. Musste der Lehrer im 18. Jh. seine 2 Klafter Holz noch selbst spalten, so trug es ihm in den 50-er-Jahren die komplette Schülerschar als „Holzschiitli“auf Armen und Händen im Gänsemarsch olz noch selber machen, so auf den Dachboden.

damals nicht dem Urlaub, sondern der Feldarbeit und wurden im 19. Jahrhundert je nach Wetter direkt im Rathaus festgelegt. Der ganze Fächerkanon bildete besonders mit Religion ein identitätsstiftendes Heimatgefühl. Da wundert es nicht, dass bei den damals noch üblichen Hausschlachtungen ganz solidarisch auch dem Lehrer „ä Milchkänntli voll Worschdsuppä“ bis in die von der Gemeinde gestellte Lehrerwohnung hinauf gebracht wurde. Tonaufzeichnungen: Einmalig für eine Dorfschule sind die Hondinger Tonaufzeichnungen. Sie stammen aus den frühen 1950-er-Jahren. Neben Schönschreiben war auch Gesang von der ersten bis zur letzten Klasse ein eigenes Schulfach. Wenn die heutigen Schüler ihre Groß- und Urgroßeltern einmal als Kinder frisch und froh singen hören möchten, dann sind sie in der Ausstellung richtig. Dazu gibt noch der damalige Kirchenchor das Kyrie zum Besten und die Erstklässler kann man bei den ersten Leseversuchen hören. Die Aufnahmen wurden vom damaligen Lehrer Adolf de Biasi auf seinem selbstgebauten Tonband gemacht. Der Lehrer betrieb in Hondingen eine Amateurfunkstation mit der er beim Funken trotz Rauschen und Pfeifen schon weltweit Kontakt bekam, fast so wie heute mit dem Smartphon oder dem Tablet. Aber nur fast.

Das Jubiläum

Sein 1200-jähriges Bestehen dieses Jahr feiert Hondingen mit mehreren Veranstaltungen. Der Festakt mit dem früheren Ministerpräsidenten Erwin Teufel als Hauptredner ist am 1. April um 20 Uhr im Gemeinschaftshaus. Am Pfingstsonntag, 4. Juni, ist ein Gottesdienst, Peter Erhart vom StiftsarchivSt. Gallen wird an diesem Morgen einen Beitrag zur Geschichte Hondingens vortragen. Nach dem Gottesdienst wird im Pfarrhaus die Ausstellung über die Hondinger Geschichte offiziell eröffnet. Am 24. und 25. Juni ist dann eine zweitägige Feier geplant. (blu)