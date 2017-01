Blumberg/Konstanz Blumberg/Konstanz: Prozess mit verprügeltem Wirt zieht sich in die Länge

Der Berufungsprozess mit einem verprügeltem und verletzten Blumberger Gastwirt vor dem Konstanzer Landgericht zieht sich in die Länge

Der Berufungsprozess am Landgericht Konstanz, in dem ein nach einer Diskoschlägerei verurteilter, aber selbst schwer verletzter 38-jähriger Kneipenwirt aus Blumberg um einen Freispruch kämpft, dauert an. Wie berichtet, kam es im Juni 2012 in einer Diskothek in Donaueschingen zu einer Auseinandersetzung des Angeklagten mit zwei Türstehern. Es gab mehrere Verletzte und später mehrere, wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilte Männer. Über den 38-Jährigen verhängte das Amtsgericht Donaueschingen im Juli 2014 sechs Monate auf Bewährung. Wegen der Berufung wurde das Urteil nie rechtskräftig. Nachdem es so lange gedauert hat, bis es zu einem neuen Verhandlungstermin kam, zieht sich nun auch die Berufungsverhandlung in die Länge. Unter anderem ist am zweiten Verhandlungstag ein wichtiger Zeuge nicht erschienen. Mit einem neuen Urteil ist nicht vor Anfang März zu rechnen.