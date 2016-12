Blumberg-Kommingen Blumberg-Kommingen: Pfarrer Stefan Hesse kann sich bei Alt-Katholiken zur Wahl stellen

Bei den Alt-Katholiken der Randen- und Wutachtalgemeinden herrscht Freude: Pfarrer Stefan Hesse hat sein Abschlusskolloquium bestanden und kann sich als Pfarrer für die neue Pfarrstelle in Kommingen zur Wahl stellen

Pfarrer Stefan Hesse, seit Mai 2013 als "Geistlicher im Auftrag des Bischofs" mit Sitz im Pfarramt Kommingen im Einsatz, hat sein Abschlusskolloquium am alt-katholischen Seminar in Bonn bestanden und kann sich nun auf eine freie Pfarrstelle bewerben. Frei wird die Pfarrstelle in Kommingen, die nach jahrelangem Bemühen, wieder eingerichtet wird. Pfarrer Hesse freut sich schon, sich für Kommingen bewerben zu können. "Wir fühlen uns hier rundum wohl", sagen er und seine Frau Claudia Hesse. Sie haben einen einjährigen Sohn, weshalb der Pfarrer gerade in Elternzeit ist, was er sehr genießt.

Die Alt-Katholiken freuen sich ebenfalls, sie wollen die positive Entwicklung für Veränderungen nutzen, wie der Gesamtkirchenvorsitzende Rainer Happle aus Nordhalden erklärt: "Da die zweite Pfarrstelle wieder eingerichtet wird, richten wir eine neue Struktur in den Pfarrgemeinden ein. Pfarrer Guido Palazzari, bisher Seelsorger für alle sieben Randen- und Wutachtalgemeinden, wird sich, sofern alles kommt wie erhofft, künftig um Blumberg und Randen sowie Stühlingen und Schwaningen kümmern. Pfarrer Stefan Hesse wäre dann für die Pfarreien Mundelfingen, Fützen und Kommingen zuständig.

Bischof Matthias Ring, oberster Kirchenherr der Alt-Katholiken in Deutschland, habe ihnen im Dezember geschrieben, dass er das Thema in der nächsten Synodal-Versammlung im Februar behandeln und danach die Pfarrstelle ausschreiben wolle. Happle: "Ich hoffe, bis Mitte 2017 haben wir unseren gewählten Pfarrer Stefan Hesse in Kommingen."