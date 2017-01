Blumberg Blumberg: José Vazquez kandidiert als TTC-Jugendleiter

Bei der Jahreshauptversammlung des Blumberger Tischtennisclubs (TTC) wird José Vazquez für das Amt des Jugendleiters kandidieren.

Bei der Jahreshauptversammlung des Blumberger Tischtennisclubs (TTC) im vorigen Jahr, deutete es sich bereits an: José Vazquez, ehemaliger Tischtennisjugendspieler beim TTC Blumberg, wird an 2017 bei den Wahlen, unter anderen geht es auch um das Amt eines neuen Jugendleiters, für dieses Amt kandidieren. Vazquez (36 Jahre) spielte bis zum Jahr 1996 in der Jugend des TTC. Dann konnte er sich, berufsbedingt nicht mehr diesem schönen Sport widmen, sagte Vazquez bei einem Gespräch mit dem SÜDKURIER. Im vorigen Jahr wurde er von Mitgliedern der Clubführung hinsichtlich einer aktiven Mitgliedschaft angesprochen. Ihm schwebte ein Engagement in der Jugendabteilung vor. So war er bereit, das Amt eines Jugendleiters und Jugendtrainers kommissarisch zu übernehmen, um sich in die Materie einzuarbeiten. Seit dieser Zeit begleitet ihn Karl-Heinz Trüby auf diesem Weg.

Ein Anliegen ist es dem Sportler, wieder mehr Kinder und Jugendliche in den Club einzugliedern und diese auch zu trainieren. Er möchte sich aber auch Kenntnisse in Sachen Organisation, beispielsweise Turniere, aneignen. Der verheiratete Familienvater und Vater zweier Kinder ist in Blumberg geboren, und er wohnt auch hier. Beim ESB-Jugend- und Aktiventurnier konnte er sich schon einmal mit seinen künftigen Aufgaben vertraut machen. Hier zeigte er bereits eindrucksvoll, dass er auch als Tischtennisspieler ein Aktivposten in der Herrenmannschaft sein kann.