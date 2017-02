Blumberg Blumberg: Jäger wollen Auerhähne schützen

Der Landesjagdverband Baden-Württemberg startet eine Allianz für Niederwild, um Auerhäne, Hasen, Rebhühner und Fasane zu schützen. Das war Thema auf der Hauptversammlung des Hegerings Blumberg

Blumberg – Im Hegering Blumberg verspürt man wieder Aufwind. Das wurde auf der Jahreshauptversammlung in Henry's Restaurant in Epfenhofen deutlich. So hätten sie auch ein sehr gut besuchtes Sommerfest auf der Straußenfarm gefeiert, wo die Familie Kurz sie bewirtet habe, sagte der scheidende Vorsitzende Thomas Fischinger. Auch die Obmänner meldeten Erfreuliches: Die Jagdhornbläser des Malepartus-Rings hatten 14 Proben und mehrere Auftritte, einer davon auf dem Sommerfest, berichtete Peter Hilbert, sie pflegten eine gute Kameradschaft. Beim Schießen traten 20 Schützen an und konnten die Keilernadel erringen, sagte Obmann Wolfgang Spelz. Das nächste Schießen ist am 19. März, und zwar schon um 9 Uhr auf dem Schießstand Hüfingen. Wer auf eine fremde Jagd geht, sprich eine Gesellschaftsjagd, benötigt den Schießnachweis.

Es gibt Nachwuchs: Erfreulich sieht es auch beim Nachwuchs aus. Mit Manuel Bausch, Fabian Sigwart, Sven Ketterer, Bernd Kühnle und Felix Vetter erlangten gleich fünf Jungjäger ihren Jägerbrief, besonders freuten sich die Anwesenden, wobei Felix Vetter zusammen mit seinem Großvater Egon Vetter gekommen war. Den Jägerbrief, auch das grüne Abitur genannt, überreichte Kreisjägermeister Knut Wälde den anwesenden Bernd Kühnle und Felix Vetter persönlich, die anderen Drei erhalten ihn später.

Auerhähne schützen: Kreisjägermeister Knut Wälde informierte, dass das Auerwild elementar durch Füchse bedroht sei. Im ganzen Schwarzwald, dem Lebensraum des Auerwilds, gebe es nur noch circa 260 Auerhähne. Wälde betonte: "Wir müssen Füchse schießen, wo es geht". Seit neun Jahren veranstalte der Landesjagdverband im Schwarzwald jedes Jahr Fuchswochen, sie würden auch das Fell der Füchse verwerten durch den Kürschner Oliver Ries aus Bonndorf. Sei hätten extra zwei Hegeberater, die sich speziell mit dem Auerwild befassten, so Wälde.

Aktion für Niederwild : Die Füchse fressen neben dem Auerwild auch anderes Niederwild wie Hasen, Rebhühner oder Fasane. Um diese zu schützen, soll im kommenden Herbst/Winter als neue Aktion eine "Allianz für Niederwild" starten, schilderte der Kreisjägermeister. Die Aktion richte sich gegen Füchse, Marder und auch Waschbären, sie soll landesweit greifen, dafür will der Landesjagdverband das Ministerium für Ländlichen Raum, die Wildforschungsstelle in Aulendorf und die Bauernverbände gewinnen, erste Gespräche laufen bereits. Ein Ansatzpunkt sei, dass nicht alle Wiesen gleichzeitig gemäht werden, sagte Knut Wälde auf Nachfrage des SÜDKURIER. Der Landesjagdverband rechnet mit jährlich circa 7000 geschossenen Füchsen, sie seien schon dabei, dafür eine eigene Abbalgstelle einzurichten. "Wir können nur den Winterbalg verwenden", erklärte Wälde, das Sommerfell der Füchse sei zu dünn. Die Fuchswochen im Schwarzwald will der Landesjagdverband neben der Niederwild-Aktion auf jeden Fall weiterlaufen lassen, betonte Wälde.

Luchs und Wolf: Jagdpächter Gerhard Greitmann äußerte, man müsse auch über den Luchs und den Wolf reden. Knut Wälde sagte dazu auf Nachfrage des SÜDKURIER, der Luchs spiele im Raum Blumberg keine Rolle. Im ganzen Schwarzwald gebe es derzeit vier bis fünf Luchse, sie kämen aus der Schweiz.

Termin: Die Hauptversammlung des Kreisjägervereinigung ist am 31. März in Oberkirnach in der Gaststätte Waldeck.

Hegering gegenüber Windrädern skeptisch

Auf der Jahreshauptversammlung des Blumberger Hegerings kamen nach der Wahl mit Manfred Bouillon als neuem Vorsitzenden und Bernhard Keller als 2. Vorsitzenden Themen zur Sprache, die die Jäger beschäftigen.