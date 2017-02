Donaueschingen Blumberg/Hüfingen: Geplante Windräder wanken

Das Regierungspräsidium Freiburg verweigert aus naturschutzrechtlichen Gründen vorerst die Abholzung von einigen tausend Bäumen auf der Länge und dem Ettenberg

"Die begehrte Waldumwandlungsgenehmigung für den Windpark Donaueschingen-Blumberg („Länge“) kann kurzfristig nicht in Aussicht gestellt werden", heißt es in einer eben veröffentlichten Pressemitteilung des Regierungspräsidiums. Hintergrund seien fehlende Unterlagen und Untersuchungen bezüglich des Ausgleichskonzepts und Mängel bei der Tiefe der Untersuchungen, teilt RP-Sprecher Markus Adler mit. Es seien auf jeden Fall umfangreiche weitere Untersuchungen notwendig, sodass das Regierungspräsidium davon ausgeht, dass diese nicht vor dem Sommer vorliegen werden. Es werde in der kommenden Woche ein Gespräch mit den beiden Investoren und dem Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises bezüglich des weiteren Vorgehens geben.

Die Investoren Green City Energy aus München plant auf dem Ettenberg auf Blumberger Gemarkung fünf und die Singener Solarcomplex AG acht Schwachwindanlagen mit rund 230 Meter Höhe. Die Baugenehmigung wurde vom Landratsamt im Dezember unter Auflagen erteilt. Diese sieht das RP nun nicht erfüllt. Die für die nächsten Tage geplante Abholzung des Waldgebiets kann daher vorerst nicht erfolgen.