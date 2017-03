Hondingen Blumberg: Hondinger Kirche ist die Mutterkirche

Die Eingangshalle der Hondinger Kirche gleicht dem Münster auf der Insel Reichenau. Experten aus dem Ordinariat Freiburg waren vor Ort

Hondingen – Dass die Hondinger Kirche bis in die Christianisierung zurückreicht ist bekannt. Sie gilt als die älteste Kirche der Baar, als Mutterkirche von Blumberg, Riedöschingen, Riedböhringen und Fürstenberg. Die Wurzeln der Kirchengeschichte von Kirchen-Hausen gehen noch etwas weiter zurück, aber nicht das heutige Kirchengebäude. Die Alemannen sollen ja zuerst Holzkirchen gebaut haben, aber diese haben die Zeiten nicht überlebt.

Baugeschichte: Auch die aus Stein gebaute Hondinger Kirche ist nicht auf einmal entstanden, sondern in mehreren Bauphasen und diese sind widersprüchlich. Der „Arbeitskreis Hondinger Geschichte“ hätte zur Jubiläumsausstellung im Sommer gerne mehr Klarheit geschaffen. Jetzt waren vom Ordinariat Freiburg, Fachbereich „Kirchliches Kunstgut“ die Herren Dr. Sebastian Bock und Dr. Ingo Gabor hier, um diesen Fragen auf den Grund zu gehen. Es ging um das wirkliche Alter der Eingangshalle, die in der Ortschronik mit dem 16./17. Jahrhundert angenommen wird. Wegen der Ähnlichkeit mit dem Baustil des Münsters auf der Insel Reichenau und wegen der absoluten Besonderheit mit dem Treppenaufgang sowie der Mauerdicke, müsste die Eingangshalle um das Jahr 1100 datiert werden.

Das Jubiläum

Sein 1200-jähriges Bestehen feiert Hondingen mit mehreren Veranstaltungen. Der Festakt mit dem früheren Ministerpräsidenten Erwin Teufel als Hauptredner ist am 1. April im Gemeinschaftshaus. Am Pfingstsonntag, 4. Juni, ist ein Gottesdienst, Peter Erhart vom Stiftsarchiv St. Gallen wird an diesem Morgen einen Beitrag zur Geschichte Hondingen vortragen. Nach dem Gottesdienst wird im Pfarrhaus die Ausstellung über die Hondinger Geschichte offiziell eröffnet. Am 24. und 25. Juni ist dann eine zweitägige Feier geplant. (blu)