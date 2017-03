Hondingen Blumberg: Hondingen startet seine 1200-Jahr-Feier

Hondingen wird auf einer Urkunde von Kaiser Ludwig dem Frommen aus dem Jahr 817 mit anderen Orten der Region wie Pfohren erstmals namentlich erwähnt. Die Dorfgeschichte beginnt aber schon viel früher

Hondingen – Mit dem Festakt am Samstag ab 19 Uhr im Gemeinschaftshaus startet Hondingen die Feierlichkeiten zu seiner 1200-Jahr-Feier. Hondingens urkundliche Ersterwähnung erfolgte im gleichen Jahr und in der gleichen Urkunde wie die Ersterwähnung zahlreicher anderer Orte der Region, darunter Pfohren und Villingen.

In der Schenkungsurkunde , die Ludwig der Fromme, ein Sohn von Karl dem Großen, am 4. Juni 817 unterzeichnete, geht es um Grundstücksgeschäfte, unter anderem um die Gutseinkünfte des Hondinger Weifari. Bis dahin war der Weifari, bei dem es sich im weitesten Sinne um einen Adligen gehandelt haben dürfte, dem Grafen Frumoldi tributpflichtig, künftig dann dem Kloster St. Gallen, in dessen Stiftsarchiv sich die Schenkungsurkunde befindet. Diese Urkunde stellt den ersten schriftlichen Nachweis von Hondingen (Huntingun) dar. Insgesamt sind 46 Orte aufgeführt, davon 26 auf der Baar, wie Villingen oder Pfohren. Auf dieses Datum bezieht sich das 1200-jährige Jubiläum. Aber wie kann der Kaiser so einfach einem Hondinger sein Gut verschenken? Angenommen wird, dass es auf beiden Seiten der Länge, in Kirchen (Kirchen-Hausen) und in Hondingen als Mittelpunkt bereits Adelsbesitz gab, der später in Königsbesitz überging, von daher dürfte auch die Hondinger Kirche eine Königskirche gewesen sein.

, die Ludwig der Fromme, ein Sohn von Karl dem Großen, am 4. Juni 817 unterzeichnete, geht es um Grundstücksgeschäfte, unter anderem um die Gutseinkünfte des Hondinger Weifari. Bis dahin war der Weifari, bei dem es sich im weitesten Sinne um einen Adligen gehandelt haben dürfte, dem Grafen Frumoldi tributpflichtig, künftig dann dem Kloster St. Gallen, in dessen Stiftsarchiv sich die Schenkungsurkunde befindet. Diese Urkunde stellt den ersten schriftlichen Nachweis von Hondingen (Huntingun) dar. Insgesamt sind 46 Orte aufgeführt, davon 26 auf der Baar, wie Villingen oder Pfohren. Auf dieses Datum bezieht sich das 1200-jährige Jubiläum. Aber wie kann der Kaiser so einfach einem Hondinger sein Gut verschenken? Angenommen wird, dass es auf beiden Seiten der Länge, in Kirchen (Kirchen-Hausen) und in Hondingen als Mittelpunkt bereits Adelsbesitz gab, der später in Königsbesitz überging, von daher dürfte auch die Hondinger Kirche eine Königskirche gewesen sein. Doch die Hondinger Geschichte beginnt schon viel früher. Vor 160 Millionen Jahren war hier schon das Jurameer, in dem es von Leben nur so wimmelte, was uns heute in Form von Versteinerungen begegnet. Viele kennen die Ammoniten auf den Äckern und die Tintenfisch-Donnerkeile, die man bei der „Sandgrube am Stoberg“ nach dem Krieg in Massen sammeln konnte.

beginnt schon viel früher. Vor 160 Millionen Jahren war hier schon das Jurameer, in dem es von Leben nur so wimmelte, was uns heute in Form von Versteinerungen begegnet. Viele kennen die Ammoniten auf den Äckern und die Tintenfisch-Donnerkeile, die man bei der „Sandgrube am Stoberg“ nach dem Krieg in Massen sammeln konnte. Vor 25 000 Jahren, als sich die Donauumlenkung vollzog, geschah dies schon unter den Augen des Menschen. Vom Rhein her grub sich die Wutach hoch, bis sie schließlich der Feldbergdonau das Wasser abgraben konnte. Nimmt man die heutigen Orte zur Orientierung, dann floss sie über Ewattingen auf gleicher Höhe direkt nach Blumberg rüber und durch das Aitrachtal nach Kirchen-Hausen. Hondingen lag also an und Blumberg in der Donau. Der Prozess ist bis heute nicht abgeschlossen und in weiteren 50 000 Jahren könnte es einmal heißen: Brigach und Breg, bringen die Wutach zu Weg.

6000 Jahre altes Steinbeil

Im Jahre 2003 machten der Geologe Martin Fetscher und weitere Experten bei den Grabungen zur Gasleitung zum Stoberg mehrere archäologische Funde, darunter auch das 6000 Jahre alte Steinbeil aus der Jungsteinzeit. Die Hondinger Geschichte erweiterte sich schlagartig. Der als Meeresablagerung entstandene Braunjura bot offenbar den Menschen der Jungsteinzeit gute Möglichkeiten, um Sesshaft zu werden – und darum ging es damals. Hier gab es was sie brauchten: Wasser, Wild und Weiden.

machten der Geologe Martin Fetscher und weitere Experten bei den Grabungen zur Gasleitung zum Stoberg mehrere archäologische Funde, darunter auch das 6000 Jahre alte Steinbeil aus der Jungsteinzeit. Die Hondinger Geschichte erweiterte sich schlagartig. Der als Meeresablagerung entstandene Braunjura bot offenbar den Menschen der Jungsteinzeit gute Möglichkeiten, um Sesshaft zu werden – und darum ging es damals. Hier gab es was sie brauchten: Wasser, Wild und Weiden. Dass spätestens die Kelten der Hallstattzeit um 600 v. Chr. hier waren, liegt nahe, denn in Neudingen, Villingen, Ewattingen und weiteren Orten sind sie nachgewiesen. Hondingen kommt aber geschichtlich noch weiter zurück, denn unter den archäologischen Funden im Jahr 2003 befanden sich auch Keramikscherben aus dem 10. Jahrhundert v. Chr. Weiter fand man eine Fibel und ein Gebäudefundament der Römer. Unabhängig davon gibt es zwei römische Münzfunde, von denen einer schon zu Zeiten des badischen Großherzogs gemacht wurde. Ein weiterer Nachweis der Römer ist die Römerstraße, die von Brigobanne (Hüfingen) über den Schächer nach Hondingen zum Randen geführt habe und auf der Kaiser Tiberius 15 n. Chr. durchgezogen sein könnte. Damit kommt man mit den Römern in Hondingen vom 1. bis zum 4. Jahrhundert.

der Hallstattzeit um 600 v. Chr. hier waren, liegt nahe, denn in Neudingen, Villingen, Ewattingen und weiteren Orten sind sie nachgewiesen. Hondingen kommt aber geschichtlich noch weiter zurück, denn unter den archäologischen Funden im Jahr 2003 befanden sich auch Keramikscherben aus dem 10. Jahrhundert v. Chr. Weiter fand man eine Fibel und ein Gebäudefundament der Römer. Unabhängig davon gibt es zwei römische Münzfunde, von denen einer schon zu Zeiten des badischen Großherzogs gemacht wurde. Ein weiterer Nachweis der Römer ist die Römerstraße, die von Brigobanne (Hüfingen) über den Schächer nach Hondingen zum Randen geführt habe und auf der Kaiser Tiberius 15 n. Chr. durchgezogen sein könnte. Damit kommt man mit den Römern in Hondingen vom 1. bis zum 4. Jahrhundert. Nach den Römern kamen die Alemannen und ihre Kultur ist noch ein starker Teil von uns selbst und das nicht nur an der Fastnacht. Die Alemannen brachten die Dreifelderwirtschaft, den Pflug und die alemannische Sprache. Die über die Mundart „gefühlte Verbundenheit“ mit den Schweizern, Elsässern und Schwaben sitzt tiefer als die politische mit Berlin und deren Blick nach Osten.

Christianisierung

Herrschaft selbst entschied sich auch im Alemannischen oft in blutigen Kampfhandlungen. In nicht wenigen Beschreibungen taucht für Hondingen – wie für Kirchen-Hausen belegt- die Zahl 746 n. Chr. als mögliche Ersternennung auf, wofür es aber keine Quellen gibt. Das Jahr ist mit dem Cannstatter Blutgericht trotzdem ein geschichtlicher Meilenstein, weil die Alemannenführer dort grausam umgebracht wurden. Die Alemannen huldigten zu dieser Zeit dem Kult der Heiden und hatten auch in Hondingen eine Opfer- und Gerichtsstätte. Da war es für die christlichen Franken wichtig, die Alemannen zu bekehren und ihr eigenes Reich zu stabilisieren. Reichenauer Mönche, das Kloster St. Gallen und das Bistum Konstanz waren für Hondingen die 3 wichtigsten Zentren für den neuen Glauben. Die heidnischen Natur-Götter wichen nur nach und nach den christlichen Vorstellungen und dieser Prozess zeigt sich in Hondingen exemplarisch. Auch der Zisiberg- mit seinen floristischen Schönheiten im kleinsten und ältesten Naturschutzgebiet von Baden-Württemberg- birgt noch viele Geheimnisse. Überlieferungen sprechen von einem römischen Kastell, einer Fliehburg und einem Herrensitz.1955 brachten Ausgrabungen unterhalb der „Kniebrechi“ Scherben einer Vase aus dem 13. Jahrhundert zu Tage.

Trotzig wie ein Wehrturm steht der Hondinger Kirchturm auf dem Berge oben. Seine Fundamente dürften in die vorchristliche Zeit zurückreichen und bei der Eingangshalle ist es wahrscheinlich ähnlich. Die Hondinger Kirche ist die älteste der Baar, die Mutterkirche von Blumberg, Riedöschingen, Riedböhringen und Fürstenberg. Ihre Gründung reicht in das 6. und 7. Jahrhundert zurück, und sie ist eine St. Martinskirche.

steht der Hondinger Kirchturm auf dem Berge oben. Seine Fundamente dürften in die vorchristliche Zeit zurückreichen und bei der Eingangshalle ist es wahrscheinlich ähnlich. Die Hondinger Kirche ist die älteste der Baar, die Mutterkirche von Blumberg, Riedöschingen, Riedböhringen und Fürstenberg. Ihre Gründung reicht in das 6. und 7. Jahrhundert zurück, und sie ist eine St. Martinskirche. Nach der Zeit der Karolinger gab es in der sogenannten Bertholdsbaar wechselvolle Machtkämpfe bis Mitte des 11. Jahrhunderts. Dann kamen die Zähringer in den Besitz der Baar. Um 1235 begründete Graf Heinrich der I. das fürstenbergische Haus. Alle in der Grafschaft Baar Geborenen waren dem Grafen von Fürstenberg gehörig, also auch die Hondinger. Die Fürstenberger Herrschaften waren den Hondingern durch die Jagd sehr verbunden. Das 1745 erbaute Jägerhaus zeugt noch heute davon. 1462 wird ein Ritter Michael von Haindingen (frühere Bezeichnung) erwähnt. Ein größeres Gebiet auf der “Langewies“ ist auch im 19. Jh. noch als fürstlicher Besitz ausgewiesen. Von der früheren Zehntscheuer ist nicht viel geblieben, aber eine Skizze im FF Archiv. Nach der Säkularisierung gehörte Hondingen 1806 zum Lande Baden. 1818 huldigten 66 geladene Hondinger Männer dem Großherzog Ludwig Wilhelm August. Aus dieser Zeit stammt auch die Hondinger Bürgermeisterkette. 1918 dankte der Großherzog ab, das zweite Reich war vorbei und das 3. Reich dürfte noch genügend in unguter Erinnerung sein. 1952 kam es zur Gründung des Landes Baden-Württemberg und 1974 zur Eingemeindung nach Blumberg.

gab es in der sogenannten Bertholdsbaar wechselvolle Machtkämpfe bis Mitte des 11. Jahrhunderts. Dann kamen die Zähringer in den Besitz der Baar. Um 1235 begründete Graf Heinrich der I. das fürstenbergische Haus. Alle in der Grafschaft Baar Geborenen waren dem Grafen von Fürstenberg gehörig, also auch die Hondinger. Die Fürstenberger Herrschaften waren den Hondingern durch die Jagd sehr verbunden. Das 1745 erbaute Jägerhaus zeugt noch heute davon. 1462 wird ein Ritter Michael von Haindingen (frühere Bezeichnung) erwähnt. Ein größeres Gebiet auf der “Langewies“ ist auch im 19. Jh. noch als fürstlicher Besitz ausgewiesen. Von der früheren Zehntscheuer ist nicht viel geblieben, aber eine Skizze im FF Archiv. Nach der Säkularisierung gehörte Hondingen 1806 zum Lande Baden. 1818 huldigten 66 geladene Hondinger Männer dem Großherzog Ludwig Wilhelm August. Aus dieser Zeit stammt auch die Hondinger Bürgermeisterkette. 1918 dankte der Großherzog ab, das zweite Reich war vorbei und das 3. Reich dürfte noch genügend in unguter Erinnerung sein. 1952 kam es zur Gründung des Landes Baden-Württemberg und 1974 zur Eingemeindung nach Blumberg. Die Hondinger Kirche ist nicht nur geschichtlich bedeutungsvoll, sie ist auch schön und seit 1200 Jahren das Herz und die Seele, Heimat und Gedächtnis. Innen ist sie ein Kleinod. Das spätgotische Sakramentshäuschen und das ebenso alte Ostfenster galten als so wertvoll, dass man nach der Restaurierung im Jahre 1966 die Altäre zunächst nicht mehr hereinnahm. Es handelt sich bei diesen aber um wahre Schmuckstücke, die 1711 von dem Villinger Künstler Josef Schupp geschaffen wurden. Dass die Kreuzigungsgruppe, die Altäre und die Evangelisten heute doch wieder die Kirche schmücken, ist auch dem verstorbenen Mesner Franz Eisele zu verdanken. Zur Kirche gehört in Hondingen auch der Friedhof. Weil Blumberg bis 1588 eine Filiale von Hondingen war, mussten sowohl die Kinder zur Taufe, als auch die Toten nach Hondingen gebracht werden. Der Weg führte von den Bleichenhöfen über den Stoberg und heißt heute noch „der Totenweg“. Der Hondinger Friedhof wurde mehrfach geändert, aber er blieb bei der Kirche.

Über 1000 Jahre Wallfahrt

Außergewöhnlich ist die über 1000-jährige Wallfahrtsgeschichte. Es gibt die Gnadenmutter, einen päpstlichen Ablassbrief von 1353, und eine Urbar von 1585. Im Jahre 1706 noch wurde ein Götzenbild öffentlich verbrannt, und auf der Empore stand bis 1965 ein eigener Wallfahrtsaltar.

Die Glocken und die Orgel

Die bis auf den Walliberg hoch schallenden Glocken riefen nicht nur zum Gottesdienst, sondern läuteten auch bei schweren Wettern, bei Brand und bei allen Festen, von der Wiege bis zur Bahre. Was vergessen ging: Sie gaben auch die Zeit an. Hörte man die Glocken schlagen, zählte man still die Schläge und wusste dann, wie spät es ist. In den verschiedenen Kriegen wurden die Glocken immer wieder ein- und umgeschmolzen. Wie es ist, wenn die Glocken schweigen, das konnte man in Hondingen bis in die 1950-er-Jahre ab Gründonnerstag spüren, als nur noch das Klappern der „Rätschä“ zu hören war. Unter den fünf Glocken befinden sich zwei historische aus den Jahren 1550 und 1865. Unter http://www.ebfr-glocken.de/html/glockeninspektion.html ist jede einzelne Glocke und das Geläute insgesamt zu hören.

Die Orgel, die bis 1965 als Rückwand des Wallfahrtsaltars mitten auf der Empore stand, wurde mehrmals restauriert. Der Blasbalg war in den 1950-er-Jahren noch nicht motorisiert und durfte nur von „Geübten“ getreten werden. Dass sie auch mit ihren wenigen Registern, wie es Papst Franziskus kürzlich formulierte, „die Herzen der Menschen vibrieren lassen kann“, das ist in Hondingen schon optisch an den drangsalierten Tasten der Klaviatur zu erkennen.

Pfarrer und Pfarrhaus

Das Pfarrhaus ist momentan nicht bewohnt, und so kann darin zum Jubiläum die Geschichtsausstellung stattfinden, in der auch die Pfarrer- und Kaplangeschichte aufgezeigt wird. Das Haus wurde 1592 erbaut und hat selbst Geschichte. Mit Turm und Kirche bildet es ein wunderbares bauliches Ensemble, das zusammen die ganze christliche Kulturgeschichte von Hondingen wiederspiegelt. Zu ihr gehört auch der Märtyrerpfarrer Adolf Bernhard, der 1942 von der Gestapo aus diesem Haus abgeführt und letztlich dem Tod in Dachau ausgeliefert wurde. Eine bedeutende Person verbrachte im Hondinger Pfarrhaus zusammen mit seiner Mutter in den 1950er- und 60er-Jahren immer wieder ihren Urlaub. Es war der Jesuitenpater Burkhart Schneider. Er war Professor und später auch Vizedirektor an der bedeutenden päpstlichen Universität Gregoriana in Rom.

Brauchtum und Volksfrömmigkeit

Ab den 1950er-Jahren änderten sich Brauchtum und Volksfrömmigkeit nicht mehr bloß punktuell, sondern radikal. Bis dahin gab es noch schöne frühmorgendliche Flurprozessionen in Hondingen. Am „Herrgottstag“ (Fronleichnam) verlief der Blumenteppich noch durchgehend und mit seitlichen Maien in einem geschlossenen Prozessionsweg durch den Ort. An Tauffesten musste sich der „Göti“ vor der Kirche bei den Kindern „vum Soalspannä freikaufen“. An Wegkreuzen wurde immer der Hut gezogen, auch wenn man mit dem Mistwagen fünf Mal am Tage vorbeifuhr. Bei einem Sterbefall wurde der Tote zuhause aufgebahrt und solange er dort lag, trafen sich die Verwandten und Nachbarn allabendlich zum Rosenkranz. Die heute übliche Bescherung an Weihnachten brachte damals „dä Santi-Klos“ schon früher mit. Auch der Namenstag wurde zum Teil noch gefeiert und erst später nur der Geburtstag. Das St. Martin-Patroziniumsfest nahm den ersten Rang ein.

Zum dörflichen Leben

Hüüh und oha, wischd und hot (vorwärts, halt, links und rechts). Diese Kommandos bestimmten den bäuerlichen Alltag im Umgang mit Ochs und Kuh über viele Jahrhunderte, ohne dass sich viel geändert hätte. Ackerbau und Viehzucht richteten sich nach den Vorgaben der Jahreszeiten und bildeten mit dem Kirchenjahr ein harmonisches Ganzes. Zwischen den Hofreiten befanden sich Baum- und Krautgärten, vor 400 Jahren auch Hanf- und später Gemüse- und Salatgärten. Wenn das Heu auf dem Stock, die Frucht in der Scheune, Kartoffel (ab dem 18. Jahrhundert), Kraut und Rüben im Keller, die Äpfel auf der Bühne oder gemostet waren, kamen noch das „Z’Acker fahrä“ und das Dreschen. Das Gelb der Stoppelfelder war lange zu sehen und erst „zwischäd dä Johr“ konnte man „z’Hogartä gangä“ und „au mol länger uff dä Kuuschd sitzä“.

(vorwärts, halt, links und rechts). Diese Kommandos bestimmten den bäuerlichen Alltag im Umgang mit Ochs und Kuh über viele Jahrhunderte, ohne dass sich viel geändert hätte. Ackerbau und Viehzucht richteten sich nach den Vorgaben der Jahreszeiten und bildeten mit dem Kirchenjahr ein harmonisches Ganzes. Zwischen den Hofreiten befanden sich Baum- und Krautgärten, vor 400 Jahren auch Hanf- und später Gemüse- und Salatgärten. Wenn das Heu auf dem Stock, die Frucht in der Scheune, Kartoffel (ab dem 18. Jahrhundert), Kraut und Rüben im Keller, die Äpfel auf der Bühne oder gemostet waren, kamen noch das „Z’Acker fahrä“ und das Dreschen. Das Gelb der Stoppelfelder war lange zu sehen und erst „zwischäd dä Johr“ konnte man „z’Hogartä gangä“ und „au mol länger uff dä Kuuschd sitzä“. Pest und Not, Tod und Teufel begleiteten Jahrhunderte das Leben. Die „Gnade der Abgeschiedenheit“ milderte für Hondingen manche politische Erschütterung, hielt solche aber selten fern. Auch der 30-jährige Krieg hinterließ am Weg zum „Wolfsgrund“ Gräber, die noch nicht erforscht sind. Von einer Hondinger Hexenverbrennung ist zum Glück nichts bekannt. In den Wirren der Reformation blieb Hondingen dem alten Glauben treu. Bei der 1848er-Revolution kamen die Hondinger Freiheitskämpfer glimpflich davon. Von den beiden Weltkriegen ist die Liste der Toten lang. Die Kriege selbst waren aber woanders und die Männer mussten hin.

Radikale Veränderungen

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es 1945 nur ganze fünf Schlepper und einen Holzvergaser. Danach kamen die Traktoren, statt Leiterwagen Gummiwagen und Maschinen. Es war ein langer Weg vom Dreschflegel bis zum Mähdrescher aber man ging ihn immer schneller. Die PS-Zahlen legten bis heute auf über 100 zu, und die Zahl der Betriebe nahm entsprechend ab. Waren es vor 100 Jahren rund 80 Haushaltungen, die fast alle noch „buurät hond“, so sind es heute im Jubiläumsjahr noch zwei landwirtschaftliche Voll- und zwei Nebenerwerbsbetriebe.

gab es 1945 nur ganze fünf Schlepper und einen Holzvergaser. Danach kamen die Traktoren, statt Leiterwagen Gummiwagen und Maschinen. Es war ein langer Weg vom Dreschflegel bis zum Mähdrescher aber man ging ihn immer schneller. Die PS-Zahlen legten bis heute auf über 100 zu, und die Zahl der Betriebe nahm entsprechend ab. Waren es vor 100 Jahren rund 80 Haushaltungen, die fast alle noch „buurät hond“, so sind es heute im Jubiläumsjahr noch zwei landwirtschaftliche Voll- und zwei Nebenerwerbsbetriebe. Kesselflicker, Schäräschliifer, Karrusseller und ..., die gab es wirklich, sie kamen temporär in den Ort und man brauchte sie, wenn auch nicht alle und auch nicht immer. Sie stehen hier nicht für Diskriminierung, sondern als Indiz für wirtschaftliche Entwicklung, für Handel, Warentausch und Dienstleistung und auch für kulturelle Begegnungen. Nicht nur der schon erwähnte Römerweg beförderte solche Ziele, sondern auch der „ Alte Postweg“ führte über Hondingen und Johann Wolfgang Goethe dürfte ihn gefahren sein. Die Hauptzollstation zur Schweiz war bis 1737 in Hondingen. Mit dem Bau der „Schweizer Straße“ (heutige B 27) wurde das Zollhaus nach Blumberg verlegt. Hondingen hatte im 18. und 19 Jahrhundert überdurchschnittlich viel Handwerker: Müller, Bäcker, Schneider, Schmiede, Schuhmacher, Schlosser, Wagner, Küfer, Weber, Sattler, Metzger, Sailer, die auch Kundschaft von auswärts hatten. Dazu das komplette Dreigestirn von Lehrer, Pfarrer, Bürgermeister sowie einen Mesner, Straßenwart, Steineklopfer und Feldhüter. Zur Ressource Wild und Wald kam noch der Torfstich im Ried, Holzkohle aus den Köhlereien am Stoberg und im Dritten Reich unter den Nationalsozialisten der dortige Erzabbau.

Mühlen, Kaufläden und Post

S’Brielä und s’Kaufmannä“, das waren die beiden Kaufläden im Dorf, in denen es vom Hosenträger bis zum Landjäger und vom „Muggefug“ bis zur Kernseife alles gab was man brauchte. Zwei Mühlen hatte der Ort, von denen die „hintere“ schon 1364 und die „untere“ 1616 bestanden haben muss. In den 50er-Jahren wurde von den meisten Einwohner das Mehl noch dort geholt und in den eigenen Kachelöfen selbst gebacken. Der Weiher der hinteren Mühle, die Stellfalle für die untere Mühle und die Stellfalle für die Bewässerung der „Langewies“ waren die Orte, wo man sich damals „bim Badä troffä hät“.

das waren die beiden Kaufläden im Dorf, in denen es vom Hosenträger bis zum Landjäger und vom „Muggefug“ bis zur Kernseife alles gab was man brauchte. Zwei Mühlen hatte der Ort, von denen die „hintere“ schon 1364 und die „untere“ 1616 bestanden haben muss. In den 50er-Jahren wurde von den meisten Einwohner das Mehl noch dort geholt und in den eigenen Kachelöfen selbst gebacken. Der Weiher der hinteren Mühle, die Stellfalle für die untere Mühle und die Stellfalle für die Bewässerung der „Langewies“ waren die Orte, wo man sich damals „bim Badä troffä hät“. Mindestens seit 1585 hatte Hondingen auch eine eigene Poststelle, an die der Hausname „s’Poschtlis“ heute noch erinnert. Auch im „Adler“ war zeitweise die Post, denn zum Pferdewechseln kam noch das Übernachten der Reisenden. Gasthäuser gab es gleich fünf: „Adler“, „Krone“, „Hirschen“, „Gessler“ und „Talstüble“. Drei davon existierten auch länger gleichzeitig. Der „Adler“ ist das älteste Gasthaus Deutschlands mit nie gerissenem Blutfaden. Er ist ab 1435 nachgewiesen und wurde 1991 geschlossen. Auch eine „Braustatt Hondingen“, sorgte einmal für eigenes Bier, Adler-Bier. Die Gasthäuser richteten alle Feste aus; Taufätä, Hoziger und Liichäässä“, Holzversteigerungen, Jagd-, Gemeinde- und Vereinsveranstaltungen.

Schule, Feuerwehr, Vereinskultur

Die Hondinger Schule bestand über 200 Jahre und wurde 1974 geschlossen. Die „Freiwillige Feuerwehr“ gründete sich 1940, denn Feuer war früher eine dauernde Bedrohung. Der letzte Großbrand ereignete sich 1923 mit fünf betroffenen Gebäuden und einem Toten. Theateraufführungen im „Adler“ und im „Hirschen“ wurden gern besucht. Heraus ragen aber die Hondinger Freilichtspiele. 1928 mit „Tilly“ (Wallenstein & Co.) im ganzen Ort und 1957 mit „Der Schuss im Erlengrund“ auf der Freilichtbühne im „Langtal“.

bestand über 200 Jahre und wurde 1974 geschlossen. Die „Freiwillige Feuerwehr“ gründete sich 1940, denn Feuer war früher eine dauernde Bedrohung. Der letzte Großbrand ereignete sich 1923 mit fünf betroffenen Gebäuden und einem Toten. Theateraufführungen im „Adler“ und im „Hirschen“ wurden gern besucht. Heraus ragen aber die Hondinger Freilichtspiele. 1928 mit „Tilly“ (Wallenstein & Co.) im ganzen Ort und 1957 mit „Der Schuss im Erlengrund“ auf der Freilichtbühne im „Langtal“. Im Jubiläumsjahr gibt es weder ein Gasthaus noch einen Kaufladen noch eine Mühle. Aber dafür eine respektable Gemeindehalle, eine nie gekannte Auto-Mobilität, schnell erreichbare Supermärkte, einen professionellen Sportplatz und differenzierte schulische Angebote im Raum Blumberg als Gesamtgemeinde. Dazu kommt ein stark entwickeltes Vereinsleben. Der 1951 gegründete Musikverein war für das kulturelle Leben ein erster Quantensprung. Sport-, Trachten-, Narren- und Tischtennisverein folgten. Dass jetzt die 1200 Jahre gefeiert werden, ist ein Indiz für ein wachsendes Geschichtsinteresse.

Wasser war umsonst

Gleich fünf Dorfbrunnen sorgten einmal für das Wasser, und anno 1900 floss es bereits in jedes Haus. Die Brunnen vor dem „Adler“ und bei „s’Kaufmannä“ blieben noch, bis anfangs der 1950er-Jahre die Straßen geteert wurden. Für die Bürger war das Wasser umsonst. Das änderte sich ab 1957 mit dem Bau der Aitrachwasserversorgung, die der damalige Hondinger Bürgermeister Karl Gilly mit Nachbargemeinden wie Riedböhringen und Riedöschingen ins Leben rief. Sie war nötig, denn bei Wasserknappheit musste der Brunnenmeister August Keller im Schacht „uff dä Brugg“ das Wasser abdrehen, damit bei Druckabfall die Oberdörfler auch noch etwas abbekamen. Jetzt zum Jubiläum wird es wieder einen Dorfbrunnen geben. Gleichzeitig konnte Ortsvorsteher Horst Fürderer mit dem Ortschaftsrat noch eine Leitungssanierung, das Legen einer hochmodernen Trennkanalisation und die Sanierung der Ortsdurchfahrt auf den Weg bringen.

Spatzen auf den Stromleitungen

Als nach dem Ersten Weltkrieg die Elektrifizierung erfolgte, veränderte sie das Leben nachhaltig. Für den sicheren Umgang mit „dem Elektrischen“ musste mancher erst noch Lehrgeld zahlen. Masten mit Stromdrähten und Vögeln darauf prägten fortan das Ortsbild. Das Pfeifen der Spatzen und im Herbst das Sammeln der zwitschernden Schwalben gehörten zum Dorf. Petroleumlampen und Kerzen hielt man noch lange parat. Wer bei starken Wettern keinen Blitzableiter auf dem Dach hatte, dem half die Kerze wenigstens beim Beten. Es soll schon damals mit 5-Watt-Birnen Strom gespart worden sein. Mitte der 1970er-Jahre begann das Verlegen der Erdkabel.

die Elektrifizierung erfolgte, veränderte sie das Leben nachhaltig. Für den sicheren Umgang mit „dem Elektrischen“ musste mancher erst noch Lehrgeld zahlen. Masten mit Stromdrähten und Vögeln darauf prägten fortan das Ortsbild. Das Pfeifen der Spatzen und im Herbst das Sammeln der zwitschernden Schwalben gehörten zum Dorf. Petroleumlampen und Kerzen hielt man noch lange parat. Wer bei starken Wettern keinen Blitzableiter auf dem Dach hatte, dem half die Kerze wenigstens beim Beten. Es soll schon damals mit 5-Watt-Birnen Strom gespart worden sein. Mitte der 1970er-Jahre begann das Verlegen der Erdkabel. Es gab noch mehr, was die Hondinger Geschichte ausmacht. Z. B. 1980 der Bau der Kläranlage in Achdorf, das leichte Anwachsen der Bevölkerung auf heute 600 Einwohner, die Erschließung der Öhmdwiesen ab 1983 und die des Kirchbergs 1998. Hondingen hatte auch Auswanderer, Flüchtlinge und andere Besonderheiten, wie z. B. der Mord im Längeschloss und s‘Hondinger Mareile. Die am 4. Juni beginnende Ausstellung wird bis in den Herbst dauern. So bleibt genügend Zeit, der Dorfgeschichte und auch der eigenen nachzuspüren.

Gut gewappnet