Blumberg/Hondingen Blumberg-Hondingen: Betrunkener Mann greift Polizei an

Im Blumberger Stadtteil Hondingen hat am Donnerstag ein betrunkener Mann die Polizei angegriffen

Hondingen (blu) Ein stark betrunkener 35-jähriger Mann hat am Donnerstag gegen Mitternacht einen Polizisten angegriffen und sich gegen die anschließende Mitnahme heftig gewehrt, teilte die Polizei mit. Der Mann war zuvor in der Festhalle bei einer Fasnachtsparty negativ aufgefallen und hatte andere Gäste angepöbelt. Der Sicherheitsdienst verwies ihn deshalb der Halle. Doch auch noch vor der Halle stänkerte der Mann weiter rum, weshalb ihm die zwischenzeitlich eigetroffenen Beamten des Ortes verwiesen. Der 35-Jährige versuchte dann einen Beamten mit einem Faustschlag zu attackieren, was misslang. In der Folge wurde der Betrunkene in Gewahrsam genommen. Während der Maßnahme wehrte er sich weiterhin. Letzlich wurde er zum Polizeirevier gebracht und musste seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen, teilt die Polizei mit. Außerdem muss er sich nun in einem Strafverfahren wegen des Tatbestandes des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.