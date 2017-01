Blumberg Blumberg: Heftiger Unfall bei Zebrastreifefn in der Hauptstraße bleibt Thema

Der heftige Unfall in Blumberg bei Zebrastreifen in der Hauptstraße bleibt Thema

Blumberg (blu) Der heftige Unfall in der Blumberger Kernstadt beim Schreibwarengeschäft Knöpfle am Freitag voriger Woche bleibt Thema. Wie der SÜDKURIER erst gestern erfuhr, war ein 38-jähriger Pkw-Fahrer auf schneeglatter Fahrbahn in der Hauptstraße stadtauswärts viel zu schnell unterwegs. Vor dem Zebrastreifen beim Schreibwarengeschäft Knöpfle hielt ein Fahrzeug, der ankommende Fahrer war zu schnell und lenkte sein Auto nach rechts.



Dann überfuhr er die dortige eiserne Absperrkette an der Ecke Hauptstraße/Theodor-Schmid-Straße, nahm auf dem Gehweg einen Passanten auf die Haube, fuhr weiter auf dem Gehweg Zentimerter am Eingang des Schreibwarengeschäfts vorbei, riss mehrere Poller heraus, die zum Teil krachend gegen die Hauswand flogen, überfuhr das Fußgängerübergang-Schild, und kam erst Ende des Gebäudes unmittelbar an der Hauswand auf dem Gehweg zum Stehen.

Anschließend beging der Unfallverursacher, der in Blumberg wohnt, Fahrerflucht, wurde dann aber gefasst. Inzwischen ist sein Führerschein eingezogen, den Mann erwartet ein Verfahren wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung.

Der 26-jährige Passant erlitt leichte Verletzungen, was bleibt ist der Schock. Damit hatte niemand gerechnet. An dieser Kreuzung gab es zwar schon verschiedentlich Unfälle, doch noch nie war ein Auto an dieser Stelle auf den Gehweg gerast.

Das überfahrende Fußgängerüberweg-Schild ist bereits durch ein neues Schild ersetzt. Bürgermeister Markus Keller sagte auf Anfrage des SÜDKURIER, er werde den Bauhof anweisen, die Lücke in der eisernen Kette, die sich um die Kurve Hauptstraße/Theodor-Schmid-Straße spannt, zumindest provisorisch zuschließen.

In der Stadt gibt es unterdes erneut Diskussionen, ob der Zebrastreifen an der richtigen Stelle steht. Wer von der Theodor-Schmid-Straße bergab fährt und in die Hauptstraße einbiegen will, hat wegen des Eckgebäudes erst unmittelbar an der Einbiegung Einsicht nach rechts und übersieht auch erst dann den gesamten Zebrastreifen. Ein Vorschlag lautet, den Zebrastreifen ein paar Meter weiter westlich Richtung Rathaus zu verlegen, etwa auf Höhe der dortigen Arztpraxis.