Blumberg Blumberg: Hallenturniere der Jugendabteilung des TuS Blumberg starten

Bei den Hallenturnieren der Jugendabteilung des TuS Blumberg sind nächste Woche von Dienstag bis Donnerstag 53 Mannschaften am Start

Die Jugendabteilung des TuS Blumberg richtet vom Dienstag, 27. bis Donnerstag 29. Dezember ihre beliebten Turniere für die jüngsten Nachwuchskicker in der Eichbergsporthalle aus. Insgesamt präsentieren sich an den drei Tagen 53 Mannschaften im Bandengeviert. Mit den Bambinis fällt am Dienstag um 9 Uhr der Startschuss. In drei Sechsergruppen wird sich der Fußballsamen in insgesamt 45 Spielen präsentieren. Von den lokalen Vereinen sind Gastgeber TuS Blumberg mit zwei Teams sowie der SV Fützen und der VfL Riedböhringen am Ball. Am Mittwoch haben 18 F-Jugendteams in drei Gruppen ihren Spieltag. Die Begegnungen nach den Regularien des südbadischen Fußballverbandes finden ohne Wertung statt. Der Lokalmatador TuS Blumberg ist gleich mit drei Teams vertreten.

Zum Finale werden am Donnerstag, 29. Dezember, bei den E-Junioren drei Turniersieger ausgespielt. In zwei Fünfer- und einer Siebenergruppe gilt es die jeweiligen Champions zu ermitteln. Gastgeber TuS Blumberg schickt zwei Teams ins Rennen. Bei den Siegerehrungen dürfen sich alle Spieler über persönliche Trophäen freuen. Im Spiel mit der beliebten Rundumbande werden in den drei Tagen insgesamt 141 Partien ausgetragen. Die Spiele auf die großen Hallentore versprechen zahlreiche Treffer.