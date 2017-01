Fützen Blumberg: Grundschule Fützen nutzt Stromausfall für Wintersporttag

Wegen eines Stromausfalls hat die Grundschule Fützen kurzfristig einen Wintersporttag organisiert, und alle hatten ihren Spaß

Da am Dienstag ja Stromausfall in ganz Fützen angesagt war, haben die Lehrkräfte der Grundschule Fützen den Unterricht kurzerhand nach draußen verlegt und sind mit den Kindern zum Schlitten fahren gegangen. Es war ein gelungener Wintersporttag, und alle hatten ihren Spaß. So hatte der Stromausfall wenigstens für die Kinder einen positiven Nebeneffekt. Bild: Erich Schüle