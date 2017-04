Blumberg Blumberg: Gleich zwei Fehlalarme für die Feuerwehr an einem Tag

Die Blumberger Feuerwehr musste am Montag gleich zwei Mal zu Fehlalarmen ausrücken

Gleich zwei Fehlalarme hielt am Montag die Blumberger Feuerwehr auf Trab. Um 5 Uhr ging die Brandmeldeanlage beim Schwarzwaldhof, die Abteilung Stadt rückte mit vier Fahrzeugen und circa 25 Mann aus, so Kommandant Stefan Band.



Um 7.40 Uhr dann die Premiere der Brandmeldeanlage dre Holzmanufaktur Fluck in Riedböhringen, nachdem durch eine Säge eine leichte Rauchentwicklung entstanden war. "Es war kein Eingreifen nötig", so der Kommandant. Hier waren die Abteilungen Riedböhringen, Hondingen und Blumberg mit sechs Fahrzeugen und circa 30 Mann angerückt.