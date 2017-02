Blumberg Blumberg: Gemeinderat soll Erlass für verkaufsoffene Sonntage zustimmen

Der Blumberger Gemeinderat soll am 16. Februra dem Erlass für die verkaufsoffenen Sonntage 2017 in Blumberg zustimmen

Blumberg (bu) Der Blumberger Gemeinderat soll am Donnerstag, 16. Februar, eine Satzung für die verkaufsoffenen Sonntage dieses Jahr in der Stadt Blumberg zustimmen. Anlässlich des Ostermarktes am Sonntag, 9. April, und des Blumberger Street-Art-Festivals am Sonntag, 9. Juli, soll jeweils ein verkaufsoffener Sonntag stattfinden, heißt es in der Vorlage. Die Geschäfte dürfen maximal fünf Stunden geöffnet haben. Geplant sei eine Öffnungszeit von 12 bis 17 Uhr. Zur Festsetzung der verkaufsoffenen Sonntage sei der Erlass einer entsprechenden Satzung notwendig, heißt es abschließend.