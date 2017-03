Blumberg: Ganztagsangebote auf weiterführende Schulen ausweiten

Die Stadt Blumberg will die Ganztagsschule auf die weiterführenden Schulen ausdehnen, sprich auf die Realschule und die Werkrealschule

Blumberg (blu) Seit diesem Schuljahr gibt es in Blumberg an der Grundschule der Kernstadt eine Ganztagsschule. Das Ganztagsangebot, das Schulsozialarbeiterin Luisa Tersigni leitet, kommt gut an. Im kommenden Schuljahr soll es auf die weiterführenden Schulen ausgedehnt werden. Der Gemeinderat soll am Donnerstag, 23. März, dem Schulkindbetreuungs- und Ganztagskonzept zustimmen und 64 000 Euro überplanmäßige Ausgaben bewilligen.

Die 64 000 Euro sind laut Vorlage für die Ausstattung des Ganztags-Bereichs und des Büro’s der Schulsozialarbeit sowie für die Erweiterung der Mensa.

Das Konzept für die Ganztagsschule hat ein Arbeitskreis aus Schulsozialarbeit, Rektoren und Verwaltung ausgearbeitet. Gemäß der Elternumfrage soll die Ganztagsschule kostenlos in Wahlform an drei Tagen (Montag bis Mittwoch) bis 15.30 Uhr laufen. Gegen eine Gebühr ist an den drei Tagen von 15.30 bis 16.30 Uhr sowie Donnerstag von 13.15 bis 16.30 Uhr auch eine Schulkindbetreuung möglich. Die Mensa (bisher 80 Plätze) kann um 20 Plätze erweitert werden, um den Betrieb zu entzerren, soll die Realschule den Stundenplan für die 5. und 6. Klassen so anpassen, dass sie bereits um 12.40 Uhr die Mensa besuchen können.

In der Vorlage heißt es dazu, auch im künftigen Schulcampus werde man nicht ohne unterschiedliche Mensaschichten auskommen.