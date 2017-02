Fützen Blumberg-Fützen: Narrenbaum fällt zielgenau

Mit dem Narrenbaumfällen endet in den Blumberger Stadtteilen die Fastnacht

Fützen (ers) Als vorläufig letzter Akt der diesjährigen Fasnacht ging es dem Fützener Narrenbaum samt Butzli am gestrigen Dienstag buchstäblich an den Kragen. Planmäßig um 13.33 Uhr setzten die Narrenräte die Säge an das närrische Wahrzeichen und ließen das in der Spitze mit Dachlatten bandagierte Ungetüm zielgenau auf den Dorfplatz fallen. Anwesend mit der traditionsgemäß fälligen Schnapsrunde war auch die Gewinnerin aus Verlosung, Kathrin Meister. Den immerhin noch 9 Meter langen „Stumpen“ gewann der Sohn des Ortsvorstehers, Leo Schloms. Nach dieser Aktion ging es zurück in die Narrenhalle und nochmaligem närrischem Treiben bei Abfütterung des Narrensamens.