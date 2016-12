Fützen Blumberg-Fützen: Grundschüler zeigen Krippenspiel

Die Kinder der Grundschule Fützen zeigten vor Weihnachten ein Krippenspiel

Mit einem ansprechenden Krippenspiel, eingebettet in einen Wortgottesdienst in der St. Vituskirche, mit Pfarrer Guido Palazzari, wurden die Schulkinder in die Weihnachtsferien entlassen. Zum gut einstudierten Auftritt waren die Eltern und Omas eingeladen. Die beiden Lehrkräfte Regine Meder und Sophia Schuhmacher hatten, unterstützt von Müttern das Schauspiel, wo es um Licht, Wärme und Hilfe zu den Mitmenschen ging, einstudiert. Die adventlich geschmückte Dorfkirche mit der bereits aufgebauten Krippe bildete hierzu die richtige Kulisse. Anschließend gab es in den Schulräumen noch weitere heitere und besinnliche Spiele, und Lieder, mit der Gitarre begleitet von Klassenlehrerin Regine Meder. Bild: Erich Schüle