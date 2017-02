Blumberg-Fützen Blumberg-Fützen: Die Vereine begeistern beim Programmabend

Eggäsli-Zunft zeigt sich beim Programmabend von ihrer besten Seite. Museumsbahn und Fützener Projekte närrisch beleuchtet

Ein närrisch aufgelegtes Publikum erlebte in der Buchberg-Halle einige vergnügliche Stunden, dank der Akteure der Eggäsli-Zunft, des Sportvereins, des Musikvereins und der Landfrauen. Unter den Klängen des Narhalla-Marsches zogen Narrenvater Stefan Schmid und die Garde in die Halle ein. Nach den Willkommensgrüßen führte Bruno Spieß die gespannten Gäste, darunter Ortsvorsteher Georg Schloms und Frau Martina sowie die Vertreter einiger Gastzünfte launig und humorvoll durch das Programm. Klasse der schwungvolle Tanz der Eggäsli-Garde, der frenetisch beklatscht wurde.

Danach hieß es Bühne frei für die Fützener Märchenstunde mit Ferdi Hettich als Märchenerzähler. Manuela Gleichauf und Christoph Steinmann polten voller Witz die einzelnen Märchen auf Ereignisse in Fützen um. Akteure des Musikvereins beschäftigten sich nach einer langen Nacht mit den Folgen einer Fastnachtsfeier. Getroffen haben sie sich im Wartezimmer einer Arztpraxis, wo sie ihre Wehwehchen beklagten. Die Zuschauer hatten ihren Spaß daran. Vielleicht erinnerte sich der eine oder andere an Situationen aus dem wirklichen Leben. Die Minigarde sorgte mit ihrem Auftritt für weitere Stimmung. So auch das Aufnahmeteam eines James Bond Films. Regisseur Patrick Scherer hatte es nicht leicht mit dem Ensemble. Bei einigen Szene gab es gab viele Lacher.

Drei Landfrauen hatten sich bei ihrer Vorführung auf dem Schinkenkreisel verirrt. Ihre Begegnungen mit der Polizei waren köstlich. Neun Eggäsli-Singers machten Stimmung mit ihrem "Giggl Song". Sie konnten nicht nur blödeln, sondern auch tadellos singen. Mit viel Applaus wurden sie bedacht. Rund ging es schließlich im Casino Texas, wo sich Bürgermeister Markus Keller, Museumsbahnchef Christian Brinkmann mit Ortsvorsteher Georg Schloms und einem Stadtrat trafen, um den Haushalt für Fützen zu besprechen. Die Projekte des Stadtteils standen in Konkurrenz mit der Museumsbahn. Am Ende war immer die Museumsbahn der Sieger. Tom Mattes, Timo Meister, Matthias Weber, Patrick Scherer, Bruno Spieß und Stefan Schmid zeigten sich in Hochform. Mit dem viel beklatschten Männertanz der Ranzengarde endete der erfrischend vergnügliche Programmabend.